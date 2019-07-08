В России отмечают День семьи, любви и верности

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Православные христиане в понедельник празднуют день памяти покровителей супружества, святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, с которым связан и отмечаемый 8 июля в России Православные христиане в понедельник празднуют день памяти покровителей супружества, святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, с которым связан и отмечаемый 8 июля в России День семьи, любви и верности

Этот праздник был учрежден в 2008 году по инициативе Русской православной церкви, он считается альтернативой западному дню святого Валентина (14 февраля).

В этот день на родине благоверных князей, во Владимирской области, и по всей России проходят различные духовно-просветительские мероприятия, направленные на поддержку семьи и защиту семейных традиций. Так, в Москве ко Дню семьи, любви и верности культурные центры подготовили более 100 праздничных мероприятий. Большая их часть проходит с 3 по 8 июля - праздничные концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы и мастер-классы для всей семьи.

По информации Фонда социально-культурных инициатив, в этом году на фестивале "Московская семья" более 300 московских пар, проживших в браке более 25 лет, получили медали "За любовь и верность". Награждение прошло в воскресенье в столичном музее-заповеднике "Царицыно".

По словам патриарха Кирилла, пример князя Петра и его супруги является "примером беззаветной любви супругов друг к другу". "Господь провел их через испытания, которые открыли Петру замечательный духовный облик своей избранницы, а не только ее внешнюю красоту. Они прожили удивительную жизнь. Это была нелегкая жизнь, но эта жизнь была таковой, что все скорби разделялись на двоих, а радость удвоялась. Сейчас, когда у нас очень часто разрушаются браки, когда обстоятельства жизни уже не такие суровые, но люди расстаются иногда по абсолютно недостойным причинам, вот именно в это время мы должны особенно сознавать важность сохранения семьи", - сказал патриарх в проповеди по случаю праздника.

Он добавил, что "брачный союз мужчины и женщины, освященный в церкви через венчание, привлекает к людям благодать, и человеческие немощи и слабости восполняются Божественной силой".

Согласно жизнеописанию святых Петра и Февронии, благоверный князь Петр вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого он заболел проказой, от которой никто не мог его вылечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Князь полюбил Февронию и дал обет жениться на ней, когда выздоровеет. Девушка вылечила князя, и они поженились.

Однако когда Петр унаследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь развелся. Но он предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалился с женой в изгнание. Затем в Муроме началась смута, и бояре позвали князя обратно. Князь и княгиня вернулись, правили долго и заслужили любовь народа. Согласно историческим свидетельствам, у них было трое детей: старший сын Юрий, унаследовавший после смерти отца его престол, Святослав и дочь Евдокия.