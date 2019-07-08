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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В России отмечают День семьи, любви и верности

02:43
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник святым Петру и Февронии в сквере напротив Покровского собора в Великом Новгороде. Архивное фото
Памятник святым Петру и Февронии в сквере напротив Покровского собора в Великом Новгороде. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Православные христиане в понедельник празднуют день памяти покровителей супружества, святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, с которым связан и отмечаемый 8 июля в России День семьи, любви и верности.
Этот праздник был учрежден в 2008 году по инициативе Русской православной церкви, он считается альтернативой западному дню святого Валентина (14 февраля).
В этот день на родине благоверных князей, во Владимирской области, и по всей России проходят различные духовно-просветительские мероприятия, направленные на поддержку семьи и защиту семейных традиций. Так, в Москве ко Дню семьи, любви и верности культурные центры подготовили более 100 праздничных мероприятий. Большая их часть проходит с 3 по 8 июля - праздничные концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы и мастер-классы для всей семьи.
По информации Фонда социально-культурных инициатив, в этом году на фестивале "Московская семья" более 300 московских пар, проживших в браке более 25 лет, получили медали "За любовь и верность". Награждение прошло в воскресенье в столичном музее-заповеднике "Царицыно".
Памятник святым Петру и Февронии в Детском парке в Симферополе
8 июля 2018, 18:46Религия и мировоззрение
В Симферополе открыли памятник святым Петру и Февронии
По словам патриарха Кирилла, пример князя Петра и его супруги является "примером беззаветной любви супругов друг к другу". "Господь провел их через испытания, которые открыли Петру замечательный духовный облик своей избранницы, а не только ее внешнюю красоту. Они прожили удивительную жизнь. Это была нелегкая жизнь, но эта жизнь была таковой, что все скорби разделялись на двоих, а радость удвоялась. Сейчас, когда у нас очень часто разрушаются браки, когда обстоятельства жизни уже не такие суровые, но люди расстаются иногда по абсолютно недостойным причинам, вот именно в это время мы должны особенно сознавать важность сохранения семьи", - сказал патриарх в проповеди по случаю праздника.
Он добавил, что "брачный союз мужчины и женщины, освященный в церкви через венчание, привлекает к людям благодать, и человеческие немощи и слабости восполняются Божественной силой".
Согласно жизнеописанию святых Петра и Февронии, благоверный князь Петр вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого он заболел проказой, от которой никто не мог его вылечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Князь полюбил Февронию и дал обет жениться на ней, когда выздоровеет. Девушка вылечила князя, и они поженились.
Памятник благоверным князю Петру и княгине Февронии в Казани. 4 ноября 2018
24 июня, 12:13
Москвичи смогут заключить брак в День семьи, любви и верности
Однако когда Петр унаследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь развелся. Но он предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалился с женой в изгнание. Затем в Муроме началась смута, и бояре позвали князя обратно. Князь и княгиня вернулись, правили долго и заслужили любовь народа. Согласно историческим свидетельствам, у них было трое детей: старший сын Юрий, унаследовавший после смерти отца его престол, Святослав и дочь Евдокия.
В старости Петр и Феврония приняли монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Скончались святые супруги, как говорится в их житии, каждый в своей келье в один день и час - 8 июля (по старому стилю - 25 июня) 1228 года. Похоронили их в Муроме, в соборной церкви Рождества Богородицы. Петр и Феврония были канонизированы Русской православной церковью в 1547 году.
Храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Донецке
8 июля 2018, 08:00Религия и мировоззрение
"Как жить сегодня Петру и Февронии": Церковь решает семейный вопрос
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Религия и мировоззрениеРоссияДень семьи, любви и верностиОбщество
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