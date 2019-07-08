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РИА Новости

В Екатеринбурге открывается международная выставка "ИННОПРОМ-2019"

02:37
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Архивное фото
Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Десятая международная промышленная выставка ИННОПРОМ открывается в понедельник в Екатеринбурге.
"Турецкая Республика станет страной-партнером юбилейной 10-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Выставка пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года, и темой выставки станет "Цифровое производство: интегрированные решения", – говорится в сообщении организаторов.
Деловая программа состоит из 12 тематических треков и четырех международных промышленных форумов в сотрудничестве с Германией, Турцией, Австрией и Францией. Всего за четыре дня состоится более 150 мероприятий. Ключевым мероприятием деловой программы станет главная стратегическая сессия на тему "Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции", участие в ней примут заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и топ-менеджеры успешных международных компаний.
Национальные экспозиции в рамках выставки представят 14 стран, которые привезут новейшие разработки международных промышленных компаний-лидеров в своих отраслях. Участниками станут Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Корея, Словакия, Тайвань, Франция, Чехия, Южно-Африканская Республика и Япония.
Екатеринбург-ЭКСПО
17 июня, 21:46
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Ожидается, что в мероприятии примут участие более 25 регионов России, а также представители более 80 иностранных государств.
Одновременно с X Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ в Екатеринбурге с 9-11 июля пройдет второй Глобальный саммит производства и индустриализации. Инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге поддержал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Там же был подписан соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и фондом Росконгресс.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, которая пройдет с 8 по 11 июля в КВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".
Участники на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
11 июля 2018, 13:56
Новейшие технологии и разработки на выставке "ИННОПРОМ-2018"В Екатеринбурге в девятый раз проходит международная выставка "Иннопром" - главная промышленная, торговая и экспортная площадка в России. Самые яркие ее события и экспонаты – в фотоленте Ria.ru.
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ИННОПРОМ-2019Свердловская областьЭкономика
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