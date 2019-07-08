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РИА Новости

Трамп ответил на критику со стороны британского посла

02:29
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дональд Трамп отреагировал на сообщения СМИ, что посол Великобритании в США Ким Дэррок негативно характеризовал его перед своим руководством в Лондоне.
Телеканал CNN ранее сообщил, что Дэррок в секретных дипломатических телеграммах и информационных записках называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным", а также высказывал мнения, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями".
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"Посол не служил на благо Соединенного Королевства", - сообщил Трамп журналистам. "Мы не являемся большими фанатами этого человека", - также отметил президент.
Первоначально информацию об утечке сообщений британского посла опубликовала газета Daily Mail, которая привела отрывки из телеграмм Дэррока. Согласно изданию, Дэррок в одном из сообщений заявил, что не верит в возможность того, что администрация Трампа станет "менее дисфункциональной", менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между фракциями, а также менее дипломатически неуклюжей и неумелой.
По данным газеты, в своих сообщениях британский посол касался также так называемого "сговора" команды Трампа с Россией, отмечая, что "худшее не может быть исключено".
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Дональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
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