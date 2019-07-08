Трамп ответил на критику со стороны британского посла

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дональд Трамп отреагировал на сообщения СМИ, что посол Великобритании в США Ким Дэррок негативно характеризовал его перед своим руководством в Лондоне.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Дэррок в секретных дипломатических телеграммах и информационных записках называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным", а также высказывал мнения, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями".

"Посол не служил на благо Соединенного Королевства", - сообщил Трамп журналистам. "Мы не являемся большими фанатами этого человека", - также отметил президент.

Первоначально информацию об утечке сообщений британского посла опубликовала газета Daily Mail , которая привела отрывки из телеграмм Дэррока. Согласно изданию, Дэррок в одном из сообщений заявил, что не верит в возможность того, что администрация Трампа станет "менее дисфункциональной", менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между фракциями, а также менее дипломатически неуклюжей и неумелой.