Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T02:09Z
https://ria.ru/20190708/1556294167.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе

02:09
453
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МИД Норвегии подтвердил, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры на Барбадосе, следует из коммюнике ведомства, которое разместил в Twitter министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
Ранее со ссылкой на Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны, сообщалось, что венесуэльская оппозиция готова встретиться с властями страны на Барбадосе.
"Сообщаем, что представители основных политических игроков Венесуэлы решили продолжить процесс переговоров при помощи Норвегии... Стороны встретятся на этой неделе на Барбадосе, чтобы продвинуться в поиске согласованного и конституционного решения для страны", - говорится в заявлении МИД Норвегии.
В документе также отмечается, что "переговоры будут носить непрерывный и оперативный характер". При этом Норвегия "вновь подчеркивает свою признательность сторонам диалога за их усилия и дух сотрудничества".
Столкновение протестующих с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
27 июня, 17:13
Вот, госпереворот… В Венесуэле раскрыли очередной заговор Заговорщики планировали захватить военные склады, затем военный аэропорт, потом устранить главу государства и освободить из тюрьмы отставного генерала Рауля Бадуэля. Но пугаться нет причины, при Мадуро есть мужчины.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен. Правительство Норвегии сообщало о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
030020
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеБарбадосВенесуэлаНорвегияВ мире
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
РИА
Новости
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Названо самое холодное место в Подмосковье
Лента
новостей
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
"Рустави 2" остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп ответил на критику со стороны британского посла
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
В Китае пока не подтвердили визит Си Цзиньпина на 75-летие Победы
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
В Гонконге задержали пятерых участников протестов
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
В Петербурге Mercedes столкнулcя с автомобилем скорой помощи
В Хабаровске начальника управления дорог арестовали по подозрению во взятке
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского разозлило предательство Европы: "Нас никто не спрашивает!"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Россия примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья"
10:55В Гонконге в ходе очередных протестов задержали шесть человек
10:53В Приморье пенсионер МВД спас тонущего в реке мальчика
10:52В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:51Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
10:49Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд
10:49Более 43 тысяч человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:48Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией
10:48Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
Лента новостейМолния