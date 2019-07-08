МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. МИД Норвегии подтвердил, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры на Барбадосе, следует из коммюнике ведомства, которое разместил в МИД Норвегии подтвердил, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры на Барбадосе, следует из коммюнике ведомства, которое разместил в Twitter министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Ранее со ссылкой на Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны, сообщалось, что венесуэльская оппозиция готова встретиться с властями страны на Барбадосе.

"Сообщаем, что представители основных политических игроков Венесуэлы решили продолжить процесс переговоров при помощи Норвегии... Стороны встретятся на этой неделе на Барбадосе, чтобы продвинуться в поиске согласованного и конституционного решения для страны", - говорится в заявлении МИД Норвегии.

В документе также отмечается, что "переговоры будут носить непрерывный и оперативный характер". При этом Норвегия "вновь подчеркивает свою признательность сторонам диалога за их усилия и дух сотрудничества".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен. Правительство Норвегии сообщало о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.