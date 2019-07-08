В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине

Пользователи грузинского сегмента Facebook обрушились со шквалом критики на телеканал и телеведущего. Большинство из них сошлись во мнении, что Габуния вышел за рамки дозволенного и опозорил страну. Независимо от своего отношения к президенту России, пользователи считают недопустимым подобное поведение журналистов.

"Я не выложу ролик Rustavi2 и прошу всех перестать делиться этим видео. Это не просто позор профессии, если она там живет. Это не позор телекомпании. Это стыд. За всех нас, так как завтра это омерзительное действо увидят во многих странах и имидж Грузии резко упадет в глазах миллионов людей. Это плевок не в лицо Путина. Это плевок в нашу Грузию, за которую мы боремся и болеем", - пишет Егор Куроптев.