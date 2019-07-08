В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.
Пользователи грузинского сегмента Facebook обрушились со шквалом критики на телеканал и телеведущего. Большинство из них сошлись во мнении, что Габуния вышел за рамки дозволенного и опозорил страну. Независимо от своего отношения к президенту России, пользователи считают недопустимым подобное поведение журналистов.
"Габуния, это и не журналистика, и не мужество, и не человечность... А о любви к родине вообще говорить не приходится", - пишет грузинский журналист Зураб Двали.
"Только попробуйте хоть один человек после вот ЭТОГО сказать мне, что это тв! Вот ЭТО, величающее себя главным телеканалом Грузии. Главная помойка, вот что это такое!", - добавляет Екатерина Минасян.
"На что похоже поведение Габуния? Полный идиотизм, тошнотворно", - заявляет блогер Giorgi Cyxymu Jakhaia.
Кроме того, многие призывают не распространять скандальное видео, поскольку выступление Габунии является "позором" для профессии журналиста.
"Я не выложу ролик Rustavi2 и прошу всех перестать делиться этим видео. Это не просто позор профессии, если она там живет. Это не позор телекомпании. Это стыд. За всех нас, так как завтра это омерзительное действо увидят во многих странах и имидж Грузии резко упадет в глазах миллионов людей. Это плевок не в лицо Путина. Это плевок в нашу Грузию, за которую мы боремся и болеем", - пишет Егор Куроптев.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.