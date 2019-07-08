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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями

01:57
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© РИА Новости / Марко Бельо / Перейти в фотобанкЛидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
© РИА Новости / Марко Бельо
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
В конце июня сообщалось со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс и его три анонимных источника, знакомых с ситуацией, что новый раунд переговоров может состояться между правительством Венесуэлы и оппозицией в начале июля. По данным агентства, местом встречи может стать карибское островное государство Барбадос, однако решение остается за Норвегией, которая выступает в роли посредника на переговорах.
"Мы будем присутствовать на встрече", - говорится в заявлении.
"У нас мало времени... каждый день ситуация ухудшается... решение должно быть принято сейчас... Наша главная мотивация - положить конец страданиям венесуэльцев. Поэтому мы продолжим работать, пока этого не достигнем", - добавляется в документе.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
6 июня, 18:06
…и сорок разбойников. Помпео разочаровался в венесуэльской оппозицииКак-то совсем пропал Хуан. Не то чтобы его не хватало. Но он же взял за правило раз в месяц объявлять о финале операции "Свобода". А после 2-го мая ‒ как отрезало. Не иначе как кое-кому готовят замену. Нам, например, это знакомо.
Также из заявления следует, что оппозиция встретится в Каракасе со специальным представителем ЕС по Венесуэле Энрике Иглесиасом.
Мадуро ранее заявлял, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен. Правительство Норвегии сообщало о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоБарбадосВенесуэлаВ мире
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