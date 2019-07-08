В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина

ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. МИД Грузии расценивает выступление журналиста телекомпании "Рустави 2" Георгия Габунии, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России, как попытку внести напряжение в отношения между странами, сказано в заявлении ведомства.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.

"Осуждаем выражение (ведущего) телекомпании "Рустави 2", которое не имеет ничего общего со свободой слова и является чистой воды провокацией, которая направлена на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения", - сказано в заявлении МИД.