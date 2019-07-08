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РИА Новости

В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина

01:48
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. МИД Грузии расценивает выступление журналиста телекомпании "Рустави 2" Георгия Габунии, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России, как попытку внести напряжение в отношения между странами, сказано в заявлении ведомства.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.
"Осуждаем выражение (ведущего) телекомпании "Рустави 2", которое не имеет ничего общего со свободой слова и является чистой воды провокацией, которая направлена на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения", - сказано в заявлении МИД.
Внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество и все организации, которые работают над вопросами свободы СМИ, соответствующе отреагировать на поступок журналиста.
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