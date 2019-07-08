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РИА Новости

В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина

01:18
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ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. Несколько сотен человек собрались у здания телекомпании "Рустави 2" и требуют уволить тележурналиста Георгия Габуния, который в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России, прямой эфир транслируют грузинские телекомпании.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.
На кадрах видно, как некоторые участники протеста закидывают здание яйцами и бутылками. В свою очередь телекомпания распространила официальное заявление, в котором приносит извинения за нецензурную лексику тележурналиста.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2Владимир ПутинРоссияГрузияВ мире
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Поздно пить боржоми господа грузины. Слово не воробей- вылетит не поймаешь!
8 июля, 01:20
Тов Сухов
1700001
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