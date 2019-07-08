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РИА Новости

Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников

01:02
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис Deutsche Bank. Архивное фото
Офис Deutsche Bank. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Офис Deutsche Bank. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank к 2022 году сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников, следует из пресс-релиза, размещенного на официальном сайте банка.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Deutsche Bank рассматривает возможность сокращения от 15 до 20 тысяч сотрудников по всему миру. То есть, под сокращение мог попасть каждый шестой сотрудник банка. Позже газета Financial Times отмечала, также со ссылкой на источники, что банк намерен провести реструктуризацию из-за кризисного положения, что может привести к потере 5 миллиардов евро. План реструктуризации должен привести к сокращению рабочих мест на 20 тысяч единиц.
"Действия по реструктуризации будут включать сокращение штата приблизительно на 18 тысяч сотрудников… до примерно 74 тысяч работников к 2022 году", - говорится в релизе.
Также отмечается, что банк планирует сократить затраты на 6 миллиардов евро до 17 миллиардов в 2022 году. С помощью плана преобразований банк также намерен снизить соотношение расходов и доходов до 70 процентов.
Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет деятельность с 1881 года.
Офис Deutsche Bank
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