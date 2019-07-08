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РИА Новости

Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых

00:57
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПекарня. Архивное фото
Пекарня. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роскачество планирует представить в Росстандарт в августе проект классификации с требованиями к различным видам хлеба с содержанием зерновых, в том числе цельнозерновых компонентов, говорится в сообщении организации.
"Роскачеством совместно с НИИ хлебопекарной промышленности (НИИХП) завершена разработка проекта стандарта "Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки", в котором прописали требования к такой продукции. Стандарт будет представлен в Росстандарт уже в августе", - говорится в пресс-релизе.
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Согласно разработанной экспертами Роскачества и НИИХП классификации, мультизерновым может считаться хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19% и содержащее в составе три и более видов зерна и продуктов его переработки, зерновым - хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19%, содержащее не более двух видов зерна и продуктов его переработки (кроме пшеничной и ржаной муки). Третий вид – хлеб из цельнозерновой муки: хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19%, содержащее цельнозерновую и/или обойную муку в рецептуре.
В сообщении отмечается, что в ГОСТ 32677-2014 "Изделия хлебобулочные. Термины и определения", являющемся основополагающим для хлебопекарной отрасли, таких определений не было, а отсутствие единых правил и стандартов приводило к тому, что производители были вынуждены конкурировать с продуктами, "мимикрирующими" под полезные. Правовой пробел регулирования данного сектора рынка в виде отсутствия единой классификации, позволяющей дифференцировать эти понятия, выявлен в ходе работы над исследованием, проводившися специалистами Минсельхоза России, Роскачества и хлебной отрасли.
Представители отраслевых ассоциаций - Российского союза пекарей и Руспродсоюза, - считают, что стандарты для изготовления зернового хлеба являются гарантом единых правил действий на рынке, приветствуют инициативу такой классификации, полагая, что она будет способствовать созданию здоровой конкуренции на рынке, а также росту продаж добросовестных производителей, пишет Роскачество.
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РоскачествоРосстандартРоссияОбществоЭкономика
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