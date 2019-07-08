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РИА Новости
Культура

Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные

00:52
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© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
© Предоставлено WDSSPR
Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американский фильм Джона Уоттса "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные, его сборы составили 616,6 миллионов рублей, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
В новом фильме Человек-паук Питер Паркер вместе с друзьями уезжает на летние каникулы в Европу, где его разыскивает агент Ник Фьюри для борьбы с Элементалами – существами, которые обладают огромной мощью. С помощью других супергероев Человек-паук вступает с ними с битву, о разрушительных последствиях которой даже не догадывается.
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Лидер прошлой недели - американский хоррор Гари Добермана "Проклятие Аннабель-3" занял второе место, сборы фильма за уик-энд составили 52,7 миллиона рублей (общие сборы за 2 недели - около 275 миллионов рублей).
На третьем месте - анимационный фильм Джоша Кули "История игрушек-4" со сборами 45,4 миллионов рублей (общие сборы за три недели 441,5 миллиона рублей).
Американский фильм Гейла Манкузо "Собачья жизнь-2" за прошедшие выходные собрал в прокате 33,5 миллионов рублей (общие сборы за две недели 141,7 млн рублей) и занял четвертое место.
Замыкает пятерку лидеров американский анимационный фильм Криса Рено "Тайная жизнь домашних животных-2", собравший 19,6 миллионов рублей за выходные, общие сборы картины за шесть недель - более 1,5 млрд рублей.
Кадр из фильма Человек-паук
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