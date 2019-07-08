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РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

00:42
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкВид на Анадырь. Архивное фото
Вид на Анадырь. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В России самый высокий уровень дохода зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Скромнее всего живут в Тыве, Калмыкии и на Алтае, а доля находящихся за чертой бедности выше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности — в Тыве и Ингушетии.
Авторы рейтинга использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году.
Медиана — уровень, при котором ровно половина жителей имеет доходы выше него, а вторая половина — ниже.
Дополнительными показателями служат доли населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.
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Названы регионы с самым высоким качеством жизни

Первая десятка регионов

Первую строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора (3,05).
Таким образом, по заключению экспертов, в среднем в этом регионе люди могут рассчитывать на более-менее достойный уровень материального благополучия.
Второе место у еще одного северного нефтегазового региона — Ненецкого автономного округа. Здесь соотношение доходов к стоимости фиксированного набора — 2,9.
Эти два региона лидируют с заметным отрывом, занявший третью строчку Чукотский автономный округ существенно отстает (2,38).
Четвертую и пятую позицию в рейтинге занимают Магаданская область (2,27) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,14).
В первую десятку также входят: Сахалинская область (2,14), Москва (2,07), Московская область (2,02), Санкт-Петербург (1,93) и Республика Татарстан (1,93).
При этом у Нижегородской области, разместившейся на 20-й позиции в рейтинге, соотношение находится на уровне 1,61, а у Оренбургской области, которая находится на 50-м месте, — 1,43.
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Аутсайдеры по доходам

Самый низкий показатель у Тывы — 0.88. Регион занял 85-е место.
В последней десятке также оказались Республика Алтай (0,98), Калмыкия (0,99), Карачаево-Черкесия (1,04), Ингушетия (1,05), Еврейская автономная (1,12) и Курганская области (1,14), Чувашия (1,15), Марий Эл (1,16) и Крым (1,17).
Даже средние доходы в этих регионах не позволяют говорить о хорошем материальном положении населения, отмечают эксперты.
По оценкам авторов рейтинга, первая десятка в 2,5 раза опережает последнюю по доходам с учетом уровня цен в регионах.
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Бедные в богатых регионах

В 15 регионах (в основном с высокими доходами) доля бедных составляет менее десяти процентов.
Эксперты отдельно отметили несколько субъектов, где уровень бедности ниже, чем в более богатых регионах. В частности, Татарстан может похвастаться тем, что по доходам занимает десятое место, а по доле бедных показывает второй лучший результат (вместе с Москвой и Санкт-Петербургом).
Хорошие показатели у Белгородской области, которая, занимая 14-е место по доходам, по уровню бедности находится в числе пяти лучших.
Нижегородская, Ленинградская, Воронежская области по доходам расположились в третьей десятке, а доля бедных у них менее 9,5%.
Тульская область же по основному показателю занимает 30-е место, а по доле населения за чертой бедности 13-е. Авторы исследования считают, что в перечисленных областях распределение доходов относительно равномерное.
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Обратные примеры можно в основном найти в северных, сибирских и дальневосточных регионах.
Например, Якутия входит в первую двадцатку регионов по соотношению доходов к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, а при этом доля бедных здесь одна из самых высоких (19,1%).
Похожая ситуация в Красноярском крае — 44-е место по доходам, а доля бедных — 18,2%.
В Камчатском крае соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,59 (23-е место в России), а доля бедных — 16,5%.
Примерно такая же ситуация в Коми — 25-е место по доходам, а доля бедных — 16,5%.
В целом в десяти регионах доля бедных превышает 20%. При этом в Тыве она выше 40%,— это максимальный показатель в стране.

За чертой крайней бедности

Авторы исследования отмечают, что часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются за свое выживание.
По России 2,1% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой, уточняют эксперты.
Как и другие показатели, крайняя бедность неравномерно распространена по территории России. В Москве это относится лишь к 0,5% людей. Еще в семи регионах доля крайне бедных — менее 1%.
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Больше всего людей за чертой крайней бедности наблюдается в Тыве (более 9% жителей). Заметно лучше ситуация в Ингушетии (5,6%).
В десяти регионах доля крайне бедного населения находится в диапазоне от трех до пяти процентов, а еще в шести регионах — от двух с половиной до трех процентов. Там проблема бедности тоже стоит достаточно остро и требует пристального внимания.
Составители рейтинга отмечают, что проблема доходов населения неразрывно связана с ростом экономики. Без заметного оживления бизнес-климата зарплаты, пенсии и другие доходы вырасти не могут.
При этом проблема бедности часто связана не только с уровнем экономики, но и с социальной политикой государства. В ряде стран, в первую очередь США, при очень хорошем состоянии экономики и бизнеса уровень бедности и крайней бедности очень высок, напоминают авторы исследования.
Есть и обратные примеры, когда достаточно скудные ресурсы распределяются равномерно, что позволяет победить бедность как социальную проблему.
Эксперты ожидают, что уровень доходов россиян в среднесрочной перспективе будет расти умеренными темпами. При этом есть надежда на ощутимое сокращение бедности за счет реализации анонсированных государством социальных программ поддержки малоимущих.
Рейтинг регионов по доходам населения
00:00
Рейтинг регионов по доходам населения
181642427175
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РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
зарабатывает 1 процент населения, остальные или пытаются илисмотрят. Взять Якутию, богатейший регион, золото, алмазы и много чего еще. А деньги где? А денег нет, но вы держитесь. Ну они как бы есть, но не для всех.
8 июля, 03:26
Александр Сергеевич
7430004
Считали по путински. Путин доволен, народ чего-то не понимает, что в России жизнь становиться лучше с каждым годом. Ох уж этот тёмный народ....
8 июля, 06:09
Sobaka Sobaka
6931302
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