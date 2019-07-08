На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"

АФИНЫ, 8 июл — РИА Новости. На досрочных парламентских выборах в Греции оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса набирает 39,78% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте. Такие данные после обработки 90% бюллетеней публикует МВД.

Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА действующего премьера Алексиса Ципраса набирает 31,56% голосов и получает 86 мест в парламенте.

За партию Мицотакиса проголосовали 2,041 миллиона избирателей из 9,9 миллиона зарегистрированных в списках, за партию Ципраса — 1,619 миллиона, разница составляет 442 тысячи голосов.

Движение перемен КИНАЛ получает 7,96% и 22 места, Компартия Греции — 5,34% и 15 мест, ультраправое движение "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса — 3,74% и десять мест, движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса 3,47% и девять мест.

Ультраправая партия "Хриси авги" не проходит в парламент: у нее 2,95% голосов при трехпроцентном барьере. На прошлых парламентских выборах у нее было 6,99% голосов и 18 депутатских мандатов.

Явка, по предварительным данным, составила 57,84%.

На выборах в сентябре 2015 года при явке 56,16% у "Новой демократии" было 28,09% голосов и 75 мест в парламенте, у СИРИЗА — 35,46% голосов и 145 мест.