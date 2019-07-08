Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.

По мнению Соловьева, после речи Габунии ни у кого не должно остаться иллюзий в отношении Грузии, и всем стоит "посмотреть правде в глаза".

"Это НЕ провокация одного отдельного журналиста. Это позиция канала. Что руководство канала де-факто и подтвердило в письме по поводу грязной ругани в эфире. Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения", - подчеркнул российский телеведущий.

Кроме того, он добавил, что Россия не должна отвечать на эту провокацию своими оскорблениями, а стоит "наказывать рублем".

"Может быть, уже пора ограничить наш рынок для грузинских товаров? А тем нашим компаниям, которые так стремились вложиться в грузинский бизнес, сочувствовать не надо. Они прекрасно понимали все риски. Настало время спокойных ответов. Не эмоциональных. Прагматичных. Хватит чувствовать себя вечно всем должными и во всем виноватыми", - написал Соловьев.

В Тбилиси 20 июня начались акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.