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РИА Новости

Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

00:30
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
По мнению Соловьева, после речи Габунии ни у кого не должно остаться иллюзий в отношении Грузии, и всем стоит "посмотреть правде в глаза".
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
26 июня, 08:00
Русофобия стоит от 750 миллионов долларов
"Это НЕ провокация одного отдельного журналиста. Это позиция канала. Что руководство канала де-факто и подтвердило в письме по поводу грязной ругани в эфире. Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения", - подчеркнул российский телеведущий.
Кроме того, он добавил, что Россия не должна отвечать на эту провокацию своими оскорблениями, а стоит "наказывать рублем".
"Может быть, уже пора ограничить наш рынок для грузинских товаров? А тем нашим компаниям, которые так стремились вложиться в грузинский бизнес, сочувствовать не надо. Они прекрасно понимали все риски. Настало время спокойных ответов. Не эмоциональных. Прагматичных. Хватит чувствовать себя вечно всем должными и во всем виноватыми", - написал Соловьев.
В Тбилиси 20 июня начались акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
После этого Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
Кандидат в президенты Грузии, лидер партии Грузинская мечта Саломе Зурабишвили
Вчера, 23:15
Президент и премьер Грузии осудили брань телеведущего в адрес Путина
9812710242593
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Скандал вокруг "Рустави 2"Владимир СоловьевВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Полностью поддерживаю Владимира Соловьева! Почему Грузия до сих пор поставляет на наш рынок свои вина и минеральную воду? У нас есть свои замечательные кубанские и крымские вина, и минеральная вода с Северного Кавказа! Давайте будем думать о своих производителях, а не помогать русофобам из Грузии!
8 июля, 01:09
Игорь Соколов
417600026
Ощущение будто в России так и ждут провокаций от нашей опозиции, чтоб окончательно угробить отношения двух народов.
8 июля, 00:35
ГЛГиоргий Лазашвили
4075015234
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