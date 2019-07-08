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РИА Новости

Германия и Румыния выполнят наблюдательный полет над Россией

00:11
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСамолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30. Архивное фото
Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Миссия Германии и Румынии с 8 по 12 июля в рамках реализации международного договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией России, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"С 8 по 12 июля миссия Германии и Румынии выполнит совместный наблюдательный полет по согласованному маршруту над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - говорится в статье.
В газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова отмечается, что российские специалисты на борту румынского самолета будут контролировать полет.
Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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Договор об открытом небеАн-30ГерманияРумынияРоссияБезопасностьВ мире
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