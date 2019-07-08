Наоми Кэмпбелл поделилась секретами стройности

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Наоми Кэмпбелл рассказала о своих привычках в питании и других секретах красоты, . Наоми Кэмпбелл рассказала о своих привычках в питании и других секретах красоты, сообщает People.

49-летняя супермодель иногда может не есть целый день: "Я ем тогда, когда хочу, не изнуряю себя голодом. Если мне целый день не хочется есть, я не ем, а пью только воду или сок".

Кэмпбелл уточнила, что в жару пищу ей обычно заменяет сок.

Ранее "икона стиля" рассказывала, что три раза в год садится на так называемую "лимонадную диету", при которой есть можно что угодно, а пить – только три напитка: лимонад с кайенским перцем и кленовым сиропом, подсоленную воду и слабительный чай. "Я сидела на этой диете самое большее – 18 дней", - поделилась супермодель.