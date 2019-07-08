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РИА Новости
Культура

Наоми Кэмпбелл поделилась секретами стройности

03:05
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБританская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Наоми Кэмпбелл рассказала о своих привычках в питании и других секретах красоты, сообщает People.
49-летняя супермодель иногда может не есть целый день: "Я ем тогда, когда хочу, не изнуряю себя голодом. Если мне целый день не хочется есть, я не ем, а пью только воду или сок".
Кэмпбелл уточнила, что в жару пищу ей обычно заменяет сок.
Ранее "икона стиля" рассказывала, что три раза в год садится на так называемую "лимонадную диету", при которой есть можно что угодно, а пить – только три напитка: лимонад с кайенским перцем и кленовым сиропом, подсоленную воду и слабительный чай. "Я сидела на этой диете самое большее – 18 дней", - поделилась супермодель.
Кроме того, Кэмпбелл – вегетарианка и регулярно занимается спортом.
Наоми Кэмпбелл во время интервью в Лондоне
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