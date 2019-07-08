В Белфасте вышивают гобелен по мотивам "Игры престолов"

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Команда волонтеров из музея Ольстера в Белфасте (столица Северной Ирландии) завершает работу над гобеленом по мотивам сериала "Игра престолов", . Команда волонтеров из музея Ольстера в Белфасте (столица Северной Ирландии) завершает работу над гобеленом по мотивам сериала "Игра престолов", сообщает The Guardian.

Полотно длиной в 90 метров с иллюстрациями ко всем восьми сезонам уже почти готово.

Знаменитый сериал снимали, главным образом, в Белфасте и в провинции Северной Ирландии.

По словам Валери Уилсон, куратора музея по костюмам и текстилю, "длина гобелена дает истории возможность развернуться".

Отдельные элементы полотна были вышиты на машинке, но финальные штрихи наносятся вручную.

Стилистически работа напоминает созданный в конце XI века гобелен из Байё, на котором изображены сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе.