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РИА Новости
Культура

В Белфасте вышивают гобелен по мотивам "Игры престолов"

04:35
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© HBOКадр из фильма "Игра престолов"
Кадр из фильма Игра престолов
© HBO
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Команда волонтеров из музея Ольстера в Белфасте (столица Северной Ирландии) завершает работу над гобеленом по мотивам сериала "Игра престолов", сообщает The Guardian.
Полотно длиной в 90 метров с иллюстрациями ко всем восьми сезонам уже почти готово.
Знаменитый сериал снимали, главным образом, в Белфасте и в провинции Северной Ирландии.
По словам Валери Уилсон, куратора музея по костюмам и текстилю, "длина гобелена дает истории возможность развернуться".
Отдельные элементы полотна были вышиты на машинке, но финальные штрихи наносятся вручную.
Стилистически работа напоминает созданный в конце XI века гобелен из Байё, на котором изображены сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе.
Уже в сентябре гобелен отправится на выставку во Францию.
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Северная Ирландия
КультураКино и сериалыНовости культурыМузеиИгра престолов (сериал)Белфаст
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