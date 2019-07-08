Зеленского разозлило предательство Европы: "Нас никто не спрашивает!"

Сообщения о том, что новый президент Украины все-таки нашел способ выкрутить руки "Газпрому" и решить проблему "Северного потока — 2", всколыхнули российское и украинское инфополе. Однако главное в "плане Зеленского" — это не сам план, а то, о чем он проговорился в процессе его презентации публике: это не сулит официальному Киеву ничего хорошего в будущем.

Газовая проблема — это одна из серьезных уязвимостей Украины, а доходы от газового транзита составляют примерно три процента украинской экономики, без которых Зеленский получит полномасштабную рецессию в первый же год своего президентского мандата. План украинского лидера не отличается оригинальностью и выглядит довольно прямолинейно. Но вполне возможно, что его сторонники (включая некоторых российских политологов и журналистов, которые видят в Зеленском пример "политика нового поколения") придут к выводу, что в данном случае "все гениальное просто".

В вопросе "Северного потока — 2" идея Зеленского лучше всего описывается цитатой из выступления его самого: "Нас никто не спрашивает! Единственное решение этого вопроса (проблемы "Северного потока — 2". — Прим. ред.) — у меня будет встреча в США с президентом. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", — заявил украинский лидер.

Несмотря на то что идея подключить Дональда Трампа к блокированию газопровода не нова, президент Украины подал ее в совершенно новом внешнеполитическом контексте. Зеленский будет просить президента США как-то решить "газовый вопрос" не с позиции силы, а с позиции максимальной слабости — после того, как его надежды на содействие со стороны европейских политиков были перечеркнуты. Это не субъективная оценка "российской пропаганды", которую можно было бы обвинить в попытке выдать желаемое за действительное, а оценка самого украинского президента: "Что мы можем сделать? Кстати, о президенте Дуде (президент Польши Анджей Дуда. — Прим. ред.): у меня встреча официальная будет в сентябре, будем поднимать этот вопрос. Но что реально работает, реально — будет работать?! <...> Потому что я думаю, что госпожа Меркель, господин Макрон не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока". Потому что на них влияет очень сильно их локальный бизнес, они ничего с этим сделать не могут", — заявил Зеленский, также подчеркнув, что, "кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство "Северного потока", нет смысла скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ — вопрос решен уже давно".

Оценке, которую украинский лидер дает позиции Германии и Франции, стоит верить безоговорочно. А вот к его оценке перспектив американского вмешательства в строительство "Северного потока — 2" стоит отнестись максимально скептическим образом. Для такого двойственного отношения есть простое объяснение: Зеленский уже лично встречался с Меркель, и его слова о европейской позиции — это, скорее всего, результат неприятного личного опыта и болезненного расставания с иллюзиями по поводу европейской солидарности с Украиной. Надежды же на вмешательство Дональда Трампа не основаны на результатах личного общения, ибо даже дата встречи с президентом США еще не определена, — то есть Зеленский исходит из своих предположений о возможностях и желаниях американского лидера, а не из объективной реальности.

Практика между тем показывает, что представления украинских политиков о возможностях и желаниях их западных коллег очень редко стыкуются с реальностью: чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить их заявления о многомиллиардных европейских инвестициях в постмайданную Украину, а также железную уверенность в том, что Россия никогда не вернется в ПАСЕ.

В США действительно уже давно обсуждаются несколько санкционных пакетов, направленных против "Северного потока — 2". Но было бы крайне наивным полагать, что для их принятия не хватает личной просьбы Зеленского во время встречи с Трампом. Администрация Трампа не дала ни одного повода подозревать ее в сдержанности и осторожности, особенно когда речь идет о санкциях, активно используемых как против конкурентов США, так и (в форме пунитивных тарифов) против американских союзников — таких как Евросоюз, Канада или Индия. Если санкции против "Северного потока — 2" еще не введены, то для этого есть вполне очевидные (для Вашингтона, но не для Зеленского) причины. Их можно разделить на две категории: причины дипломатического и экономического характера.

Проблема дипломатического характера заключается в том, что Берлин еще в августе 2017 года (когда рассматривалась первая версия американского санкционного пакета против "Северного потока — 2") довольно явно указал на перспективу ответных мер в адрес американских компаний в случае, если немецкие компании попадут под американские кары. Министр экономики Германии тогда заявила : "Мы считаем, что это (санкции против "Северного потока — 2". — Прим. ред.) противоречит международному праву, просто и ясно. Американцы не могут наказать немецкие компании за то, что у них есть деловые интересы в другой стране. Конечно, мы не хотим торговой войны. Но важно, что Европейская комиссия сейчас рассматривает контрмеры. <…> И правильно делает".

Нет никаких оснований полагать, что европейская позиция с тех пор изменилась, а жалобы Зеленского на Макрона и Меркель можно считать косвенным, но сильным доказательством того, что наиболее влиятельные лидеры европейских стран хотят и дальше защищать "Северный поток — 2". Гнев официального Киева можно понять: с точки зрения украинского президента, поведение Меркель и Макрона, вероятно, выглядит как предательство европейских идеалов Украины. Но нужно учитывать тот факт, что в бюджеты Германии и Франции налоги платят все-таки европейские партнеры "Газпрома", а не "Нафтогаз".

Более того, некоторые из европейских партнеров "Газпрома" и совладельцев "Северного потока — 2" вообще не являются частными компаниями в чистом виде: французское государство владеет блокирующим пакетом акций энергетического гиганта Engie, а австрийское — является совладельцем OMW. То есть когда Зеленский пытается заблокировать "Северный поток — 2", он фактически покушается на многомиллиардные государственные доходы Франции и Австрии (и это не считая налогов). Удивительно, что кого-то в Киеве после этого удивляет несговорчивость европейских партнеров по газовым вопросам.

Очевидно, что перспектива ответных санкций Евросоюза является сдерживающим фактором в вопросе введения американских санкций. Тем более что у Еврокомиссии в запасе есть ответная мера, которая будет абсолютно безболезненной для Европы и крайне болезненной для американских компаний, которые занимаются экспортом СПГ: Евросоюз может просто забанить импорт американского сжиженного газа в Европу. Европейский рынок от этого никак не пострадает, ибо рынок СПГ вполне конкурентный: начиная от Катара и заканчивая Россией. А вот американские экспортеры вряд ли будут рады закрытию европейского рынка и потере будущего и текущего потенциала хоть каких-то продаж только ради того, чтобы у "Нафтогаза" или официального Киева улучшилась переговорная позиция против "Газпрома".

Возможно, Зеленскому не приходила в голову эта идея, но можно смело делать ставку на то, что американские экспортеры СПГ поддерживали Трампа на выборах не для того, чтобы Трамп обеспечивал заработки украинской ГТС, а для того, чтобы Трамп способствовал заработкам американских компаний. Собственно, когда европейские лидеры отвечают на любые американские претензии к "Северному потоку — 2" предложениями оставить газопровод в покое, но при этом расширить инфраструктуру импорта СПГ, — они обращаются именно к интересам американских энергетических компаний.

Экономический аспект проблемы тоже накладывает определенные ограничения на эффективность возможных американских мер. Если посмотреть на конкретные санкционные предложения, которые вот уже несколько лет обсуждаются на уровне конгресса и сената, то получается, что значительная часть их предполагает санкции не против европейских энергетических компаний (ибо сенаторы и конгрессмены тоже учитывают риск зеркальных санкций Евросоюза), а против компаний, которые физически участвуют в прокладке газопровода, а также обеспечивают страховку кораблей-укладчиков. Проблема таких предложений заключается в том, что в крайнем случае (и это есть то самое экономическое ограничение, которое делает санкции малоэффективными) "Газпром" или дружественные российские финансовые структуры могут эти компании просто выкупить, о чем в марте писал Wall Street Journal : "Российские чиновники заявили Меркель, что санкции США приведут к тому, что "Газпром" выкупит западные компании (участвующие в строительстве. — Прим. ред.) и завершит строительство газопровода самостоятельно, — это утверждают представители Германии и ЕС, а также представители "Газпрома".

В общем, есть лишь два варианта, которые позволяют объяснить оптимизм президента Украины.

Первый: он все еще верит, что, несмотря на предательство Европы, всемогущий президент США придет и заставит "Газпром" отменить "Северный поток — 2" и подписать выгодный Украине транзитный контракт. В таком случае Зеленский наивен.

Второй вариант: Зеленский все знает и не испытывает иллюзий, но заранее готовит себе оправдание за все будущие газовые и экономические проблемы — их можно будет свалить на Трампа.