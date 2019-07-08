Доллару предрекли ослабление во втором полугодии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Федеральная резервная система США начнет политику резкого ослабления доллара, уверены в Saxo Bank. Благодаря этому весь остальной мир "почувствует себя лучше", подчеркивают аналитики. Почему Белому дому не нужен сильный доллар и какие инструменты есть у ФРС для корректировки валютного курса — в материале РИА Новости.

Нет повода не снизить

На грядущее ослабление американской валюты указывает изменившаяся риторика Федеральной резервной системы, отмечают экономисты Saxo Bank. От "ястребиных" настроений регулятора не осталось и следа. Взят курс на снижение ставок. Аналитики уверены, что это произойдет дважды — в июле и сентябре.

"Федеральная резервная система играет в догонялки с экономикой, и, если мы увидим существенные негативные признаки в третьем квартале, ставки мгновенно снизят фактически до нуля или даже вернутся к количественному смягчению. Все это указывает на ослабление американского доллара во второй половине года", — уверен главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди в макроэкономическом прогнозе на третий квартал.

В 2018-м экономика США выросла на 2,9 процента, но к концу года серьезно замедлилась. По прогнозу Международного валютного фонда, темпы роста ВВП страны в ближайшие пару лет будут снижаться. А как считают в Национальной ассоциации экономики и бизнеса, уже к 2021-му американцы столкнутся с рецессией. Причина — огромный госдолг, превысивший 22 триллиона долларов, триллионный дефицит бюджета, вызванный резким увеличением расходов на обслуживание задолженности и плюс к этому торговая война с Китаем.

По мнению ряда экономистов, "мягкая" рецессия возможна даже в ближайшие месяцы. "С учетом рисков замедления роста стоит ожидать более явных признаков ослабления американской экономики", — подтверждают в Saxo Bank.

На заседании в прошлую среду ФРС оставила базовые ставки без изменений, однако глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что "появились убедительные доводы в пользу несколько более адаптивной политики".

В 2018-м ставку повышали четыре раза подряд, ссылаясь на восстановление экономики и, соответственно, ненужность монетарных стимулов. В марте регулятор под давлением Трампа отказался от дальнейшего повышения ставок. Следующий логичный шаг — их снижение.

Валютные интервенции

C середины 1990-х годов США проводили политику сильного доллара. Но Дональд Трамп убежден, что сильный доллар вредит американской экономике. Излишне дорогая валюта мешает экспорту товаров и услуг и лишь усугубляет дефицит торгового баланса, достигшего в 2018-м беспрецедентных 621 миллиарда долларов.

Как предполагают в Bank of America, Трамп может принять решение о валютных интервенциях — под лозунгом стабилизации экономики. "Если перехода ФРС к снижению ставок будет недостаточно, вырастет вероятность формального валютного вмешательства", — полагает экономист BofA Мишель Майер.

Схожую точку зрения высказали и экономисты Citigroup. По их мнению, чтобы сдержать доллар, администрация Белого дома готова применить механизм стабилизации или компенсационную интервенцию. Используя биржевой стабилизационный фонд, Казначейство США может обменивать покупаемую твердую валюту на доллары у ФРС.

Прогнозы банковских аналитиков уже сбываются. На прошлой неделе Трамп сообщил в твиттере, что США должны включиться в "большую валютную игру, которую ведут Китай и Европа".

"Китай и Европа манипулируют с валютой по-крупному, закачивая деньги в свои экономики, чтобы конкурировать с США, — рассуждает американский президент. — Мы должны соответствовать или продолжать оставаться пустышками, которые бездельничают и вежливо наблюдают, как другие страны играют в эти игры — как они делают уже много лет!"

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2019 г.