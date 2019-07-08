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РИА Новости
Туризм

Власти Бали начали борьбу с туристами-попрошайками

04:45
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© Depositphotos / frantic00Турист просит пожертвований для продолжения путешествия
Турист просит пожертвований для продолжения путешествия
© Depositphotos / frantic00
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Власти Бали начали вести борьбу с туристами-попрошайками, которые просят людей на улице профинансировать свои путешествия, сообщает The Sun.
Уже не первый год на Бали можно встретить попрошаек, которые сидят на улице с табличками, на которых написано примерно следующее: "Путешествую по миру без денег! Пожалуйста, поддержите мою авантюру!". В последнее время таких персонажей на Бали стало слишком много, в результате правительство решило начать борьбу с неплатежеспособными гостями. Теперь о попрошайках будут сообщать в посольство их родной страны.
Представитель иммиграционного департамента говорит, что больше всего среди подобных путешественников австралийцев, британцев и русских. При этом у многих из них есть деньги, но это не мешает таким "туристам" попрошайничать.
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