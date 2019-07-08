Власти Бали начали борьбу с туристами-попрошайками

Уже не первый год на Бали можно встретить попрошаек, которые сидят на улице с табличками, на которых написано примерно следующее: "Путешествую по миру без денег! Пожалуйста, поддержите мою авантюру!". В последнее время таких персонажей на Бали стало слишком много, в результате правительство решило начать борьбу с неплатежеспособными гостями. Теперь о попрошайках будут сообщать в посольство их родной страны.