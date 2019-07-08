Есть и худеть. Существуют ли продукты с отрицательной калорийностью

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Сельдерей, грейпфрут и листовой салат не дают калорий, Сельдерей, грейпфрут и листовой салат не дают калорий, уверяют некоторые исследователи. На переваривание этих продуктов организм якобы тратит больше энергии, чем получает от них. Большинство же ученых и диетологов убеждены: отрицательной калорийности не существует. РИА Новости вместе с экспертом разбирается, можно ли есть и худеть одновременно.

Сельдерей вместо макарон

"Теория о том, что на переваривание некоторых продуктов тратится больше энергии, чем в них содержится, — миф. Такое невозможно физиологически, поскольку само понятие калорийности подразумевает, что килокалории идут в плюс. Если бы на переработку какой-то пищи уходило больше энергии, чем она привносит в организм, никакой питательной ценности у нее бы не было. Поэтому, конечно, у того же сельдерея или шпината калорийность есть, просто минимальная. Кроме того, эти продукты, как и любые виды капусты, относятся к грубым овощам. То есть в них очень много клетчатки. Чтобы ее переварить, организм должен серьезно потрудиться. Именно за счет этого усваивается так мало килокалорий", — рассказывает РИА Новости доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Олеся Гурова.

Действительно, ящерицы, которых в течение нескольких недель кормили сельдереем, не погибли от истощения. А именно этого следовало бы ожидать, если принять на веру, что продукт не обладает никакой энергетической ценностью. Ученые установили, что, даже после переваривания и выведения пищи из организма, пресмыкающиеся сохраняли почти четверть полученных калорий. Если эти результаты применить к человеку — а у подопытных ящериц сходная с млекопитающими система пищеварения, получается, что усваивается 64 процента энергии, содержащейся в сельдерее. Для сравнения: из ложки растительного масла организм берет всю энергию, без потерь.

"Хотя овощи тоже калорийны, они относятся к разряду продуктов, помогающих худеть. Добавление в рацион овощей позволяет увеличивать объем порции при сохранении минимальной калорийности. Плюс с таким питанием человек получает много клетчатки, столь необходимой в рационе. Условно говоря, если человек съедает мясо не с макаронами, а с овощами, калорий меньше. Но не потому, что овощи каким-то образом компенсируют калорийность мяса, — просто в них меньше калорий, чем в макаронах. А идея снижения веса состоит в том, чтобы создать дефицит калорий. Однако стоит помнить, что добавление в овощные салаты или горячие блюда масла или других жирных заправок обесценивают их низкую калорийность", — уточняет Гурова.

Калорий нет, эффект есть

Впрочем, один продукт, хоть и с натяжкой, можно назвать бескалорийным. Речь о воде. В ней практически нет калорий. И хотя на переваривание этой жидкости организм почти не тратит энергии, считается, что она разгонят метаболизм.

Так, немецкие ученые, заставлявшие 14 добровольцев пить много воды, выяснили , что пятьсот миллилитров жидкости способны увеличить скорость обмена веществ почти на 30 процентов. А употребление двух литров воды в день равносильно потере ста килокалорий.

Похожие данные получили и исследователи из Стэнфорда. Они в течение года наблюдали за сотней женщин с лишним весом. Участниц эксперимента попросили выпивать ежедневно два литра воды. За 12 месяцев добровольцы в среднем теряли до двух килограммов. Без каких бы то ни было изменений в питании или образе жизни.

Разогнать метаболизм правильно

Есть и твердые продукты, которые увеличивают скорость обмена веществ. Так, согласно нескольким исследованиям , в которых в общей сложности приняли участие 250 человек с лишним весом, регулярное употребление грейпфрутов стабилизировало кровяное давление и уменьшало массу тела. Впрочем, британские ученые, проанализировавшие эти работы, отмечают , что условия экспериментов не позволяют с уверенностью делать вывод об ускорении метаболизма.

"Сегодня нет обоснованных данных о том, что какие-то продукты ускоряют обмен веществ. Метаболизм определяется наследственностью, может меняться с возрастом, а также на фоне неоднократных попыток снижения массы тела, в результате эндокринных заболеваний. Гипотеза, что, например, грейпфруты влияют на скорость обмена веществ, — миф чистой воды. Все фрукты содержат калории, независимо от того, кислые они на вкус или сладкие. В них есть фруктоза. Это углевод с четырьмя килокалориями в одном грамме продукта. Различным может быть гликемический индекс фруктов — скорость, с которой в крови повышается уровень сахара после употребления пищи. К примеру, у банана этот показатель несколько выше, чем у яблока, и это неким образом способно влиять на набор массы тела у людей, предрасположенных к ожирению. Однако каким бы сладким ни был фрукт, его калорийность всегда ниже, чем у самого низкокалорийного печенья, и в этом преимущество фруктов в составе низкокалорийных диет", — объясняет эксперт.

Тем не менее способ повлиять на метаболизм все-таки есть. Это занятия спортом.