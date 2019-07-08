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РИА Новости

Есть и худеть. Существуют ли продукты с отрицательной калорийностью

08:00
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© Depositphotos / mangostockДиета
Диета
© Depositphotos / mangostock
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Сельдерей, грейпфрут и листовой салат не дают калорий, уверяют некоторые исследователи. На переваривание этих продуктов организм якобы тратит больше энергии, чем получает от них. Большинство же ученых и диетологов убеждены: отрицательной калорийности не существует. РИА Новости вместе с экспертом разбирается, можно ли есть и худеть одновременно.

Сельдерей вместо макарон

"Теория о том, что на переваривание некоторых продуктов тратится больше энергии, чем в них содержится, — миф. Такое невозможно физиологически, поскольку само понятие калорийности подразумевает, что килокалории идут в плюс. Если бы на переработку какой-то пищи уходило больше энергии, чем она привносит в организм, никакой питательной ценности у нее бы не было. Поэтому, конечно, у того же сельдерея или шпината калорийность есть, просто минимальная. Кроме того, эти продукты, как и любые виды капусты, относятся к грубым овощам. То есть в них очень много клетчатки. Чтобы ее переварить, организм должен серьезно потрудиться. Именно за счет этого усваивается так мало килокалорий", — рассказывает РИА Новости доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Олеся Гурова.
Действительно, ящерицы, которых в течение нескольких недель кормили сельдереем, не погибли от истощения. А именно этого следовало бы ожидать, если принять на веру, что продукт не обладает никакой энергетической ценностью. Ученые установили, что, даже после переваривания и выведения пищи из организма, пресмыкающиеся сохраняли почти четверть полученных калорий. Если эти результаты применить к человеку — а у подопытных ящериц сходная с млекопитающими система пищеварения, получается, что усваивается 64 процента энергии, содержащейся в сельдерее. Для сравнения: из ложки растительного масла организм берет всю энергию, без потерь.
"Хотя овощи тоже калорийны, они относятся к разряду продуктов, помогающих худеть. Добавление в рацион овощей позволяет увеличивать объем порции при сохранении минимальной калорийности. Плюс с таким питанием человек получает много клетчатки, столь необходимой в рационе. Условно говоря, если человек съедает мясо не с макаронами, а с овощами, калорий меньше. Но не потому, что овощи каким-то образом компенсируют калорийность мяса, — просто в них меньше калорий, чем в макаронах. А идея снижения веса состоит в том, чтобы создать дефицит калорий. Однако стоит помнить, что добавление в овощные салаты или горячие блюда масла или других жирных заправок обесценивают их низкую калорийность", — уточняет Гурова.
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Калорий нет, эффект есть

Впрочем, один продукт, хоть и с натяжкой, можно назвать бескалорийным. Речь о воде. В ней практически нет калорий. И хотя на переваривание этой жидкости организм почти не тратит энергии, считается, что она разгонят метаболизм.
Так, немецкие ученые, заставлявшие 14 добровольцев пить много воды, выяснили, что пятьсот миллилитров жидкости способны увеличить скорость обмена веществ почти на 30 процентов. А употребление двух литров воды в день равносильно потере ста килокалорий.
Похожие данные получили и исследователи из Стэнфорда. Они в течение года наблюдали за сотней женщин с лишним весом. Участниц эксперимента попросили выпивать ежедневно два литра воды. За 12 месяцев добровольцы в среднем теряли до двух килограммов. Без каких бы то ни было изменений в питании или образе жизни.
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Разогнать метаболизм правильно

Есть и твердые продукты, которые увеличивают скорость обмена веществ. Так, согласно нескольким исследованиям, в которых в общей сложности приняли участие 250 человек с лишним весом, регулярное употребление грейпфрутов стабилизировало кровяное давление и уменьшало массу тела. Впрочем, британские ученые, проанализировавшие эти работы, отмечают, что условия экспериментов не позволяют с уверенностью делать вывод об ускорении метаболизма.
"Сегодня нет обоснованных данных о том, что какие-то продукты ускоряют обмен веществ. Метаболизм определяется наследственностью, может меняться с возрастом, а также на фоне неоднократных попыток снижения массы тела, в результате эндокринных заболеваний. Гипотеза, что, например, грейпфруты влияют на скорость обмена веществ, — миф чистой воды. Все фрукты содержат калории, независимо от того, кислые они на вкус или сладкие. В них есть фруктоза. Это углевод с четырьмя килокалориями в одном грамме продукта. Различным может быть гликемический индекс фруктов — скорость, с которой в крови повышается уровень сахара после употребления пищи. К примеру, у банана этот показатель несколько выше, чем у яблока, и это неким образом способно влиять на набор массы тела у людей, предрасположенных к ожирению. Однако каким бы сладким ни был фрукт, его калорийность всегда ниже, чем у самого низкокалорийного печенья, и в этом преимущество фруктов в составе низкокалорийных диет", — объясняет эксперт.
Тем не менее способ повлиять на метаболизм все-таки есть. Это занятия спортом.
"По всей видимости, активные физические нагрузки влияют на скорость обмена веществ. В исследовании Big Looser на фоне значительного снижения массы тела у лиц с ожирением наблюдалось закономерное замедление скорости метаболизма. Большинство испытуемых впоследствии вернулись к прежней массе в течение нескольких лет. Но те пациенты, которые сохраняли высокий уровень физической активности, эффективнее удерживали достигнутый результат", — заключает Олеся Гурова.
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