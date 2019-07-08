Стюард рассмешил пассажиров необычным инструктажем по технике безопасности

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Во время рейса из Канады в США один из бортпроводников творчески подошел к инструктажу по технике безопасности, добавив юмористическую составляющую в привычную процедуру, сообщает Daily Mail.
На кадрах видно, как бортпроводник с юмором обыгрывает каждое свое действие: то резинка от кислородной маски "случайно" бьет его по лицу, то он карикатурно изображает пассажира, у которого никак не получается застегнуть ремень.
Издание сообщает, что когда выступление закончилось, все пассажиры начали аплодировать. Но потом он повторил то же самое на французском языке, чем привел публику в еще больший восторг.