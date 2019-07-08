"Русофобия заменила национальную идею". Когда закончатся протесты в Тбилиси

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Авиасообщение между Россией и Грузией прекратилось. Грузинский бизнес подсчитывает убытки от потери российских туристов. А протесты в центре Тбилиси продолжаются — уже третью неделю. И решение генпрокуратуры переквалифицировать штурм парламента в попытку госпереворота не останавливает протестующих. Как дальше будут развиваться события, разбиралось РИА Новости.

На митинг, как на работу

"Каждый день на проспект выходят человек двести. Критикуют власть, требуют отставки главы МВД и кричат "Россия — оккупант". После политической части начинается концертная. Поют, танцуют и размахивают то флагами Грузии, то США, то ЕС", — делится наблюдениями таксист Шота, который возит туристов из центра Тбилиси в аэропорт и обратно.

В беседе с РИА Новости он не скрывает, что митинги создают неудобства для автовладельцев, бизнеса, туристов и, собственно, жителей проспекта Руставели.

"Многие рассчитывали, что протест быстро выдохнется. Не тут-то было! Не пропускают ни дня, приходят к парламентской площади даже в выходные. В основном молодежь. То ли накопилось много претензий к власти, то ли ходить на митинги просто модно. Многие уже шутят, что в условиях безработицы грузины освоили новую профессию — протестующий. Ходят на Руставели, как на работу", — иронизирует Шота.

Больше всего водитель такси, конечно, переживает из-за убытков.

"Люди открывали хостелы, кафе, работали гидами. А за три недели все изменилось. Бронь в гостиницах на июль и август массово отменяется, клиентов такси все меньше, курс лари нестабилен. Люди вкладывали много сил, денег и времени, чтобы открыть свое дело. Протесты нарушили все".

Снижение потока российских туристов заметила и Елена Савинова. Несколько лет назад она специально приехала на заработки в Грузию из Белоруссии. Туристическая сфера была одной из немногих, предлагавших стабильную работу и неплохой доход. Вскоре девушка устроилась гидом.

"Русскоязычные граждане из стран СНГ специально ехали в Грузию ради российских туристов. Работали гидами, барменами, официантами, поварами. Местные бизнесмены были нам рады. Грузинская молодежь плохо владеет русским, поэтому нас охотно брали. Теперь, когда авиасообщение прервано, у разбитого корыта можем остаться и мы, русскоязычные граждане постсоветского пространства", — сетует Елена.

Она избегает давать оценки продолжающимся в Тбилиси протестам, но признается: антироссийская риторика отпугивает.

"В митингах участвуют мои знакомые грузины. Они все время меня убеждают, что антироссийские лозунги не направлены против простых россиян или русскоязычных граждан. Но когда оказываешься на Руставели, видишь все транспаранты с надписями, что Москва — враг, слышишь это же со сцены, становится немного страшно и неприятно. Хотя, казалось бы, я гражданка Белоруссии, а не России. Но этнически-то я русская", — негодует Елена.

От уступок к давлению

Грузинские власти выполнили почти все требования демонстрантов. В отставку ушли спикер парламента Ираклий Кобихидзе и депутат Закария Куцнашвили. Оба парламентария признали свои ошибки при организации Межпарламентской ассамблеи православия, ставшей триггером протестов. И, конечно, раскаялись в решении посадить депутата Госдумы Сергея Гаврилова в кресло спикера.

Митингующие требовали отпустить всех задержанных участников протестов 20 июня и наказать полицейских, открывших по толпе стрельбу резиновыми пулями. Против силовиков уже возбуждены уголовные дела по статье о превышении полномочий.

Услышаны и призывы изменить избирательное законодательство. Глава правящей партии "Грузинская мечта" и главный олигарх страны Бидзина Иванишвили заявил, что запланированные на 2020 год парламентские выборы пройдут по партийным спискам, а не по мажоритарным округам. Более того, отменен процентный барьер для прохождения в парламент. Это означает, что почти все политические силы при наличии сторонников смогут получить депутатские кресла.

Но уступки не устроили демонстрантов. Покинуть площадь они согласились только при условии, что в отставку уйдет глава МВД Георгий Гахария. Популярный министр, которого многие граждане страны хотели видеть на премьерском посту, для участников протестов стал главным виновником событий 20 июня.

© Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в фотобанк Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси © Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в фотобанк Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

Власть попыталась и в этом вопросе найти компромисс: отстранили главу спецназа Георгия Какичашвили, отдававшего приказ о разгоне. Но диалог снова не получился.

Тогда правящая "Грузинская мечта" обвинила в раскачивании протестов оппозиционную партию "Единое национальное движение" и лично ее основателя Михаила Саакашвили. От слов перешли к действиям. Председателя политсовета партии Никанора Мелия лишили депутатской неприкосновенности.

Еще жестче прозвучало заявление генпрокуратуры. Уголовное дело, возбужденное после событий 20 июня по относительно мягкой статье "Организация группой лиц насилия в отношении органов власти", ведомство переквалифицировало в попытку госпереворота и силового свержения власти. Срок по этой статье — до двадцати лет.

Но и после начавшегося закручивания гаек участники митингов не собираются сворачивать протест.

© Sputnik / Владимир Умикашвили Перейти в фотобанк Участники "Марша свободы" на проспекте Руставели в Тбилиси © Sputnik / Владимир Умикашвили Перейти в фотобанк Участники "Марша свободы" на проспекте Руставели в Тбилиси

Теории заговора

Ужесточение риторики официального Тбилиси вызвало разную реакцию в стране и мире. На Западе в этом увидели влияние Москвы.

"Россия пытается подорвать Грузию. Для этого используют ФСБ и экономические методы, например покупку недвижимости в стратегически важных местах в Грузии", — заявил грузинским СМИ бывший советник вице-президента США по внешней политике Майкл Карпентер.

"Негативное отношение к России — то, что объединяет поляризованное грузинское общество. Если история чему-то нас учит, Москва вполне может ответить на этот провал принуждением", — пишет журнал ForeignPolicy.

Среди простых людей тоже нагнетаются страхи. "Когда Гаврилов сел в кресло спикера парламента, нас — граждан Грузии — начали пугать, что на подходе российские танки. Мы поверили и вышли на протесты", — признается в беседе с РИА Новости Отари Гелашвили (имя изменено по его просьбе).

Он почти десять лет работает в Москве автослесарем и в ближайшее время планирует получить российское гражданство. Однако в день, когда начались протесты, гостил в Тбилиси и вместе с родственниками вышел на митинг. "Я живу в России, и меня все устраивает", — говорит Отари, но при этом подчеркивает, что не забыл про "оккупацию Абхазии и Осетии".

Пока в Грузии и западных странах нагнетаются антироссийские настроения, в Женеве прошли российско-грузинские переговоры с участием спецпредставителей стран. Дмитрий Карасин и Зураб Абашидзе обсудили проблемы двусторонних отношений и признали необходимость дальнейшего диалога.

© Sputnik / Владимир Умикашвили Перейти в фотобанк Участница акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси © Sputnik / Владимир Умикашвили Перейти в фотобанк Участница акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

Угрозы реальные и мнимые

Мнения опрошенных РИА Новости грузинских экспертов о дальнейшем развитии событий разделились. Политолог и основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation в Тбилиси Арчил Сихарулидзе считает, что грузинская власть максимально пошла на уступки протестующим.

"Дальнейшее потакание толпе могло быть воспринято как признак слабости власти. Электорат правящей "Грузинской мечты" расценил бы это как соучастие правящей верхушки в раскачивании ситуации в стране. Оппозиция в лице "Единого национального движения" ощутила бы вседозволенность и продолжила давить на правительство. При таком раскладе и внешние игроки сочли бы Иванишвили слабаком. Отсюда — последовавшее закручивание гаек", — рассуждает Сихарулидзе.

Преподавателю Грузино-американского университета в Тбилиси Нукри Шошиашвили понятен запрос протестующей молодежи на перемены в стране. Однако в отсутствие собственной внятной политической программы этот протест обречен на провал.

"Многие у парламента называют себя сторонниками либерально-националистического движения. Но в сегодняшней Грузии нет четкой национальной идеи, ее заменила русофобия. Даже желание попасть в Европу грузинские политики обосновывают стремлением выйти из-под влияния Москвы. Других идей нет. Антироссийская риторика позволяет Тбилиси обосновывать многие нелогичные действия, а главное — игнорировать диалог с Москвой. Конструктивного в этом ничего нет", — высказал РИА Новости свою точку зрения Шошиашвили.

© Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в фотобанк Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси © Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в фотобанк Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

Профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе уверена, что ответственность за сложившуюся политическую систему в стране несет действующая власть.

"Иванишвили сам создал ситуацию, когда народ вынужден выбирать: или он, или Саакашвили. Молодежи надоел такой дуализм, начались протесты. Причем под натиском власть отступила и показала слабость", — полагает эксперт.

По мнению Шарашенидзе, у националистически настроенных молодых активистов пока недостаточно сил, чтобы серьезно угрожать власти. Он считает, что на выборах в 2020 году победа снова будет за все той же "Грузинской мечтой" и "Единым национальным движением".