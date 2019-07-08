Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T09:00Z
https://ria.ru/20190708/1556247608.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1036x0_80_0_0_a02410cb1c1ef3a9d2bf07e2534cb8e4.jpg
РИА Новости

"Засветить" рак позволят оптические свойства наночастиц кремния

09:00
336
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Института химии сверхчистых материалов имени Г.Г. Девятых РАН, Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами из Франции, Швейцарии, Чехии и Украины продемонстрировали новый метод оптической диагностики с помощью наночастиц кремния. Результаты этой работы опубликованы в престижном научном журнале Advanced Optical Materials.
Наночастицы – уникальный объект с точки зрения диагностики и терапии онкологических заболеваний. Если наночастицы покрыть определенными полимерами, такими, как полиэтиленгликоль, они смогут свободно циркулировать в кровотоке и при этом накапливаться в опухоли за счет "дырок" в сосудах в этой области (пассивное накопление) или за счет использования специальных адресных молекул (активное накопление).
Раковые клетки
14 февраля, 16:54
Российские ученые придумали, как лечить рак "ядерными" наночастицами
Наночастицы могут быть обнаружены в тканях организма за счет оптического отклика, например, за счет флуоресцентной эмиссии. Это позволяет "засветить" область опухоли, где произошло их накопление. Кроме того, наночастицы могут оказать терапевтическое воздействие на опухоль как сами по себе, так и в качестве транспортного средства для лекарств вроде радионуклидов.
Кремний – один из самых безопасных неорганических материалов для биологических систем в силу идеальной биосовместимости и биодеградируемости в организме. Кремниевые наночастицы великолепны в видах терапии, связанных с локальным перегревом (гипертермия) и уничтожением клеток рака, при их облучении светом, радиочастотным излучением или ультразвуком. Однако кремниевые наночастицы оптимальных, с точки зрения терапии (20-100 нм), размеров трудно оптически визуализировать в биотканях, поскольку они не обладают способностью к флуоресценции.
© Фото : НИЯУ МИФИБимодальное нелинейное оптическое изображение
Бимодальное нелинейное оптическое изображение
© Фото : НИЯУ МИФИ
Бимодальное нелинейное оптическое изображение
Группа ученых из НИЯУ МИФИ и других российских и зарубежных научных организаций показала решение проблемы визуализации относительно больших кремниевых наночастиц в биотканях, сообщил научный руководитель Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Андрей Кабашин.
"Такие наночастицы могут обладать мощным нелинейным откликом при оптическом возбуждении, а именно – одновременной генерацией второй гармоники излучения (ГВГ) и двухфотонной люминесценцией (ДЛ), причем генерация сигналов за счет этих двух эффектов прямо пропорциональна размерам наночастиц кремния. То есть их вклад наиболее силен именно для относительно больших наночастиц, а сигнал ГВГ еще и чувствителен к образованию агломераций наночастиц в клетках и тканях. Обнаруженные эффекты позволяют пересмотреть видение проблемы биоимиджинга для одного из самых перспективных наноматериалов", – рассказал он РИА Новости.
Раковая клетка в организме человека
4 февраля, 16:39
Российские физики придумали, как лучше всего "выжечь" рак
Исследователи продемонстрировали визуализацию наночастиц кремния в живых клетках, используя предложенный бимодальный контраст на основе ГВГ и ДЛ откликов. Особенно важно, что такой метод может иметь высокое оптическое разрешение: это позволяет реконструировать 3D-изображения распределения кремниевых наночастиц в клетках и тканях.
Предложенный бимодальный биоимиджинг позволяет дополнить терапевтический функционал кремниевых наночастиц и призван значительно продвинуть разработку новых неинвазивных методов лечения онкологических заболеваний.
500000
Обсудить 0
Университетская наукаНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"РИА Наука
Рекомендуем
Истребитель МиГ-29
Источник: Узбекистан заказал у России модернизацию истребителей МиГ-29
РИА
Новости
Китай завершил создание марсохода, сообщили СМИ
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
СМИ: выплаты грузчикам в Шереметьево повысили в пять раз
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
Российские ученые начали трансграничный переход из Владивостока в Мурманск
Лента
новостей
В Башкирии мужчина зарезал семью и сдался полиции
Союз журналистов Украины возмутился идеей провести телемост с Россией
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
СССР был вынужден подписать пакт о ненападении с Германией, считает Иванов
В Крыму в результате ДТП с газовозом погиб человек
СМИ: правительство одобрило проект частной автомагистрали из России в Китай
Евгений Примаков
В ГД призвали заморозить отношения с Грузией после скандала на "Рустави 2"
Соглашение ОПЕК+ может принести бюджету 3,5 триллиона рублей, заявил Новак
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
СССР без пакта с Германией имел бы призрачные шансы в войне, считает Иванов
Михаил Музраев
Расследование по Музраеву инициировал волгоградский губернатор, пишут СМИ
Древний город Баган (Паган), Мьянма
В Мьянме город Баган получил статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
В Хмельницком Порошенко встретили криками "Позор!"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
10:20В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека
10:19СК решил оставить Калви под домашним арестом
10:19В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией
10:13В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию
10:12В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
10:06Жители 14 населенных пунктов на юге ДНР остались без света после обстрела
Лента новостейМолния