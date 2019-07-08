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РИА Новости
Туризм

Монако потратит почти полтора миллиона евро на сеть проката электробайков

Вчера, 21:45
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на пляж и променад де Ларвотто в княжестве Монако
Вид на пляж и променад де Ларвотто в княжестве Монако
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Княжество Монако инвестировало 1,4 миллиона евро в прокат электробайков, 300 новых велосипедов будут доступны уже с 13 июля, сообщает пресс-служба управления по туризму страна.
Предполагается, что электрические велосипеды обеспечат туристам и местным жителям более легкое передвижение по холмистой местности. Для пользователей новой услуги будут работать 35 зарядных станций.
В сентябре также будет запущено мобильное приложение для смартфонов, доступное в том числе в Лондоне, Берлине, Токио, Париже и Нью-Йорке. С его помощью пользователи в режиме реального времени смогут найти ближайшую велостанцию и арендовать доступный электробайк. Транспорт можно будет возвращать в любой точке проката.
Инициатива городского проката велосипедов с электрическим приводом является ключевой частью политики княжества "Умный город". Власти считают, что электробайки помогут улучшить качество воздуха и сократить выбросы парниковых газов.
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