Историческая попытка Российского государства вернуть себе исконно русские земли на берегах Финского залива и в устье реки Невы (новгородские пятины) и тем самым получить выход в Балтийское море вылилась в продолжительную Северную войну 1700-1721 годов со Швецией.

Генеральным сражением этой войны стала произошедшая 8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 года Полтавская битва, в которой русские войска под командованием Петра I разгромили шведскую армию Карла XII . Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне в пользу России.

Шведы, разгромив в 1706 году союзников России, Польшу и Саксонию, заставили их выйти из войны. Выступив из Саксонии в августе 1707 года, шведская армия короля Карла XII стала вытеснять русские войска из Польши, а летом 1708 года начала поход на Россию, двигаясь в московском направлении. Шведский король вначале намеревался идти на Москву через Смоленск, но подойдя к границе с Россией и увидев там стоявшую русскую армию, он отказался от генерального сражения с ней. Карл XII повернул свои войска на юг и пошел на Украину, куда его приглашал гетман-изменник Иван Мазепа. Однако русские упредили противника, заняв населенные пункты, где шведы намеревались остановиться на зимовку.

9 октября (28 сентября по старому стилю) 1708 года войска Петра I настигли и разгромили у деревни Лесной (ныне находится в Могилевской области Белоруссии) шведский корпус генерала Адама-Людвига Левенгаупта, который шел на соединение с армией Карла XII с обозом продовольствия и боеприпасов.

После этого сражения, названного Петром I "матерью Полтавской баталии", шведский король оказался в сложном положении: русская армия вела преследование неприятеля, а Мазепа, обещавший шведам поддержку, привел к Карлу XII только около двух тысяч человек, часть из которых разбежалась. Русские войска также разгромили мазепинскую ставку Батурин (ныне город в Черниговской области Украины), в которой для шведов были собраны значительные запасы продовольствия. Партизаны также не давали покоя королевской армии. В течение зимы 1708-1709 годов русские войска, избегая генерального сражения, продолжали изматывать силы шведской армии в боях местного значения.

Весной 1709 года Карл ХII решил возобновить наступление на Москву через Харьков и Белгород. Чтобы обезопасить свои тылы, он решил взять город-крепость Полтаву. К ней шведская армия подступила силой в 35 тысяч человек при 32 орудиях, не считая мазепинцев и запорожцев, которые присоединились к нему в феврале 1709 года.

Крепостные сооружения Полтавы, стоящей на высоком берегу реки Ворскли, состояли из вала с частоколом поверху и бойницами для стрельбы из ружей. В составе защищавшего ее гарнизона, которым командовал полковник Алексей Келин, было около 4,2 тысячи солдат, 2,5 тысячи полтавских казаков и вооруженных горожан и 91 пушкарей. В крепости имелось 28 орудий.

В апреле 1709 года шведы начали осаду Полтавы. Попытка противника овладеть этой небольшой крепостью с ходу успехом не увенчалась. Не принесли шведам успеха и несколько штурмов. Защитники Полтавы отражали вражеские приступы, сами часто совершали дерзкие и удачные вылазки.

В начале июня (конец мая по старому стилю) в район Полтавы подошли главные силы русской армии под командованием Петра I. Их попытка посредством отвлекающих действий заставить шведов снять осаду не удалась. Но Петр I смог оказать помощь осажденному гарнизону людьми и порохом, запасы которого в Полтаве были на исходе.

Героическая оборона Полтавы дала русской армии выигрыш во времени. 27 июня (16 июня по старому стилю) на военном совете было решено дать генеральное сражение. Петр I сосредоточил свою армию (42 тысячи человек, 72 орудия) в пяти километрах северней Полтавы с намерением атаковать противника и деблокировать эту крепость.

При подготовке к Полтавскому сражению Петр I оборудовал подступы к своему укрепленному лагерю системой полевых укреплений, которых военная практика еще не знала. Царь приказал соорудить в километре от лагеря линию из шести фронтальных редутов, и еще четыре (два передних не успели достроить) – перпендикулярно им. Земляные редуты имели четырехугольную форму и находились друг от друга на расстоянии прямого ружейного выстрела. Тем самым обеспечивалось тактическое взаимодействие между гарнизонами редутов. В них разместилось два батальона пехоты и гренадеры, полковые пушки (одна-две на редут). Другим тактическим новшеством стало размещение 17 драгунских полков сразу за редутами. Командовал полками Александр Меншиков. Драгунская кавалерия должна была атаковать шведов на линии редутов и между ними в начальной фазе генеральной баталии. Замысел Петра I состоял в том, чтобы измотать и расстроить противника на линии редутов, а затем атаковать его главными силами и разгромить в полевом сражении.

Чтобы ликвидировать угрозу с тыла, Карл XII решил разгромить русскую армию, упредив ее в нанесении удара. В ночь на 8 июля (27 июня по старому стилю) главные силы шведской армии (около 20 тысяч человек с четырьмя орудиями) под командованием фельдмаршала Карла Реншильда (Карла XII, раненного на рекогносцировке в ногу, несли на носилках) двинулись из-под Полтавы к русскому лагерю, но в темноте натолкнулись на редуты. Фельдмаршал Реншильд в пятом часу утра приказал атаковать их. Но шведы смогли взять два из них, которые не успели достроить. Только после ожесточенного боя, понеся тяжелые потери, они прорвались сквозь линию редутов, а частью сил обошли их с севера и медленно продвигались за русской конницей, которая по приказу Петра I отходила к лагерю. При подходе к нему правый фланг шведских войск попал под артиллерийский огонь русских и, понеся большие потери, в беспорядке отступил к лесу южнее села Малые Будищи.

Оторвавшиеся от главных сил во время схватки за редуты правофланговые колонны под командованием шведских генералов Карла Росса и Вольмара Шлиппенбаха были отброшены в лес севернее Полтавы, где затем были разбиты конницей Меншикова. Расчет Петра I на расчленение неприятельской армии в начале сражения полностью себя оправдал.

Главные силы сторон столкнулись на рассвете. Около шести часов Петр I построил русскую армию впереди лагеря в две боевые линии, расположив в центре пехоту, а на флангах конницу. Общее командование войсками царь возложил на фельдмаршала Бориса Шереметева. Главные силы шведской армии выстроились напротив в одну боевую линию со слабым резервом позади. Кавалерия стала на флангах в две линии.

В девять часов утра первая линия русских двинулась вперед . На сближение пошла и шведская армия, завязался рукопашный бой. Правое крыло шведских войск, при котором находился Карл ХII, потеснило русский пехотный батальон. Создалась угроза прорыва русской позиции почти у самого ее центра. Прискакавший сюда Петр I лично повел в контратаку батальон пехоты, стоявший во второй линии, который стремительным ударом опрокинул прорвавшихся шведов, и закрыл образовавшуюся в первой линии брешь. Шведская атака потерпела неудачу. Русская пехота стала теснить неприятеля, а конница охватывать его фланги. Чтобы избежать окружения, шведская армия начала отход, который вскоре превратился в беспорядочное бегство. Русские войска преследовали отступающего противника до Переволочны, располагавшейся у брода через Днепр. Переправиться на западный берег Днепра удалось только королю Карлу ХII и низложенному гетману Мазепе с примерно тысячью человек приближенными лицами и личной охраной. 11 июля (30 июня по старому стилю) брошенная королем большая часть шведской армии, не помышлявшая о сопротивлении, сдалась передовому корпусу российских войск близ разрушенной крепости Переволочна (договор о капитуляции подписали светлейший князь Меншиков и Левенгаупт).

Всего было взято в плен 18 746 шведов, почти весь генералитет, вся их артиллерия, весь армейский обоз.

Бежавший в направлении Османской империи шведский королевский отряд настигли 20 июля (9 июля по старому стилю) два полка российской кавалерии и ряд казачьих соединений на берегу лимана реки Южнй Буг, однако Карл XII и Мазепа с небольшим отрядом успели отплыть к турецкой крепости Очаков.

Полтавское сражение явилось переломным моментом в Северной войне, стратегическая инициатива окончательно перешла к России. Победа под Полтавой заметно подняла авторитет Российского государства, поставила царя Петра I в ряд самых искусных полководцев не только его эпохи. Русское военное искусство было признано как передовое, новаторское. В битве под Полтавой шведы потеряли более 9 тысяч человек убитыми и около 3 тысяч пленными; русские – 1345 человек убитыми и 3290 ранеными.

Петр I ежегодно в день памяти преподобного Сампсона Странноприимца (27 июня по старому стилю), когда состоялась Полтавская битва, праздновал победу в сражении как, по его словам, "торжественный день руского Воскресенья".

В современной России день победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год), согласно федеральному закону "О днях воинской славы и памятных датах России", принятому в 1995 году, отмечается как день воинской славы 10 июля . Это связано с тем, что в существующей редакции федерального закона даты исторических событий, происходивших до введения григорианского календаря, получены путем простого прибавления 13 дней к датам по юлианскому календарю. Однако разница в 13 дней между григорианским и юлианским календарями накопилась лишь к XX веку. В XVIII веке разница между юлианским и григорианским календарями составляла 11 суток.