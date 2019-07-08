Байкало‑Амурская магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану.

Байкало‑Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Республик Бурятии и Саха (Якутия), Хабаровского края.

Ключевые станции: Тайшет, Лена, Таксимо, Тында, Нерюнги, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань.

БАМ связывается с Транссибирской железной дорогой тремя соединительными линиями: Бамовская – Тында, Известковая – Новый Ургал и Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре.

Общая протяженность Байкало-Амурской магистрали – 4,3 тысячи километров.

В настоящее время двухпутная железная дорога длиной 704 километра построена от Тайшета до Лены, однопутная длиной 725 километра – от Лены до Таксимо. На остальном участке БАМа функционирует однопутная железная дорога с тепловозной тягой.

БАМ проходит по территории с суровыми природно-климатическими условиями - через районы вечной мерзлоты, глубина которой от одного-трех до сотен метров, и высокой сейсмичности – до 9 баллов. Магистраль пересекает 11 полноводных рек, среди них Лена, Амур, Зея, Витим, Олекма, Селемджа, Бурея, и семь горных хребтов – Байкальский, Северо-Муйский, Удоканский, Кодарский, Олекминский Становик, Туранский и Дуссе-Алинский. Из-за сложного рельефа местности более 30 километров железной дороги проходит в тоннелях, среди них Байкальский (6,7 километра) и Северо-Муйский (15,3 километра).

История строительства Байкало-Амурской магистрали ведет свое начало с конца XIX века. В 1888 году был разработан предварительный проект строительства железной дороги севернее Байкала – от Тайшета к Охотскому морю и Приморью. К идее вернулись во времена СССР: в 1930 году появился первый проект дороги с выходом к Тихому океану и прозвучало название Байкало-Амурская магистраль. В 1932 году у поселка Сковородино была построена станция БАМ, от нее уложили первые рельсы на север, в сторону поселка Тындинский, а в 1937 году началось строительство магистрали от Тайшета до порта Советская Гавань. К стройке массово привлекались заключенные, был образован БАМЛАГ. Несмотря на повсеместную нехватку стройматериалов, в 1940 году было открыто движение поездов на участке Известковая – Ургал, к 1945 году удалось достроить дорогу от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани. В послевоенное время строительство сосредоточилось на участке Тайшет – Лена (Усть-Кут). К началу 1960-х годов было сдано более 1150 километров железнодорожных путей.

8 июля 1974 года вышло постановление Совета министров и ЦК КПСС "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", положившее начало строительству БАМа.

Основными двигателями стройки стали комсомольцы-добровольцы и военные строители.

В 1974-1975 годах на строительство магистрали прибыли 20 тысяч юношей и девушек , а в 1978 году трудились свыше 30 тысяч молодых людей. Ежегодно на строительстве магистрали работало около 70 тысяч человек.

Строительство главного хода велось с шести направлений: от станции Лена на восток; от станции Тында на восток и запад; от станции Комсомольск-на-Амуре на запад; от станции Новый Ургал на запад и восток. Наряду с прокладкой железнодорожных линий строились жилые поселки, культурные центры, учреждения бытового обслуживания, создавались промышленные предприятия.

К 1980 году была организована Байкало-Амурская железная дорога с местонахождением управления дороги в городе Тында.

29 сентября 1984 года состоялась "золотая" стыковка на разъезде Балбухта (Каларский район Читинской области, ныне Забайкальский край): встретились восточное и западное направления строителей БАМ, продвигавшиеся навстречу друг другу десять лет. 1 октября состоялась укладка "золотых" звеньев БАМ на станции Куанда (Каларский район Читинской области, ныне Забайкальский край).

Датой завершения строительства Байкало-Амурской магистрали считается 5 декабря 2003 года, когда было открыто движение по Северо-Муйскому тоннелю. По своей протяженности – более 15 километров – он является самым длинным тоннелем в России и пятым в мире. По условиям строительства тоннель не имеет аналогов: вечная мерзлота, обилие подземных вод, осыпи, обвалы, тектонические разломы.



В настоящее время БАМ перевозит до 16 миллионов тонн грузов, около 12 миллионов пассажиров в год. Строительство БАМа решило задачи общенационального уровня : был открыт доступ к природным ресурсам огромного региона; обеспечены транзитные перевозки; создан кратчайший межконтинентальный железнодорожный маршрут Восток-Запад, проходящий на протяжении 10 тысяч километров по российским железным дорогам; в военно-стратегическом смысле магистраль парирует возможные сбои и перерывы в движении поездов на Транссибе.В настоящее время БАМ перевозит до 16 миллионов тонн грузов, около 12 миллионов пассажиров в год.



С 2013 года ОАО "Российские железные дороги" осуществляет комплекс мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб. Его целью является ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний. Интенсивность движения пассажирских поездов по магистрали незначительна – 1-2 пары поездов в сутки на участке Комсомольск-Северобайкальск и 9-16 пар на западном участке.С 2013 года ОАО "Российские железные дороги" осуществляет комплекс мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб. Его целью является ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний.

Проект модернизации БАМа и Транссиба разделен на две части : первый – до 2020 года, второй этап – это 2020–2025 годы. Стоимость первого этапа, который сейчас реализуют РЖД, оценивается в 562,4 миллиарда рублей. Как ожидается, к 2020 году объем перевозок в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока фактически удвоится к уровню 2012 года (до 124,9 миллиона тонн, +66,8 миллиона тонн к 2012 году).

Согласно Долгосрочной программе развития Российских железных дорог, к 2024 году предусмотрено увеличение провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 180 миллионов тонн грузов. При этом по итогам 2025 года будут обеспечены перевозки в восточном направлении в размере 210 миллионов тонн грузов.