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9 июля: праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери

10:00
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Религиозные праздники 9 июля
Тихвинская икона Божией Матери
Судьба этой православной святыни тесно переплетается с историей государства Российского. Это икона царей и воинов. В рукописных "Сказаниях о Тихвинской иконе Богоматери", наиболее ранние из которых датируются рубежом XV — XVI веков, ее появление в новгородских пределах, на берегу реки Тихвинки, относится к 1383 году.
С середины XVI века икону, "иже явилась на Тихвине", стали отождествлять либо с Одигитрией из Влахернского храма в Константинополе, откуда незадолго до взятия города турками она чудесно перенеслась на берега реки Тихвинки, либо с "Богоматерью Римляныней", считавшейся списком с нерукотворного Лиддского образа начала VIII века, который во времена иконоборчества, по преданию, чудесно уплыл по морю из Константинополя в Рим, а потом тем же путем вернулся.
После падения Константинополя и присоединения Новгорода к Москве явление иконы "на Тихвине" стало восприниматься как избрание Богородицей нового своего "удела" — Святой Руси, ставшей Третьим Римом.
Великий князь Василий III приехал сюда на богомолье после развода с бездетной первой женой и женитьбы на Елене Глинской – он тогда усердно посещал святые места и делал щедрые вклады в монастыри и соборы, молясь о даровании наследника. С этого времени Тихвин стал "царским богомольем". Высочайшие особы посещали его вплоть до начала ХХ века.
Стали появляться списки Тихвинской иконы — ее ширящееся почитание, способствовало объединению, сплочению страны.
Иван Грозный с особым благоговением относится к этому образу. Он приезжал в Тихвин перед венчанием на царство — получить благословение на титул царя ("цезаря") от святыни, почитаемой за римскую и константинопольскую: ведь Москва — Третий Рим.
В 1560 году по приказу царя в Тихвине возвели три деревянных монастыря: Большой Богородицкий мужской монастырь вокруг Успенского собора, Введенский девичий и в трех верстах — Николо-Беседный.
Первый царь новой династии, Михаил Федорович, продолжал традицию — по случаю обеих своих свадеб присылал в Тихвин дары, а его самого в Костромском Ипатьевском монастыре мать, старица Марфа, списком с Тихвинской иконы благословила на царство.
Когда же шведы в 1617 году потерпели поражение от русских и в деревне Столбово перед ликом Тихвинской Богородицы царь Михаилом Федоровичем и король Густав II Адольф писали мир, по его условиям шведский король признал династию Романовых — до этого "самопровозглашенное" царство признавала только Англия: Столбовский договор положил начало его международного признания. С тех пор началось всероссийское почитание образа, это царство благословившего.
Воинская слава Тихвинской иконы тоже началась в XVII веке. А в 1812 году с нее был сделан список, получивший название "Тихвинская-Ополченная". В начале XIX столетия фрегат "Тихвинская Богородица" плавал в эскадре контр-адмирала Сарычева между Кронштадтом и Любеком. Иеромонахи Тихвинского Богородицкого монастыря окормляли Российский военный флот. "Тихвинская-Ополченная" была в русской армии и во время Крымской войны. А в 1941 году, по московскому преданию, чудотворную Тихвинскую икону на самолете обнесли вокруг столицы, и вслед за этим начался разгром фашистов под Москвой.
Сам же оригинальный образ до 1941 года — после закрытия в 1924 году Тихвинской обители — находился в Тихвинском краеведческом музее, потом, во время оккупации, был вывезен немцами в Псков и дальше — в Ригу, наконец, оказался в американской оккупационной зоне в Германии, а закончил путь в Чикаго.
Там Тихвинская икона Богоматери хранилась в Свято-Троицком соборе, где настоятелем был архиепископ Рижский Иоанн (Гарклавс), который и вывез ее в 1949 году, а затем его приемный сын протоиерей Сергий, всю свою жизнь посвятивший сохранению святыни. Согласно завещанию архиепископа Иоанна, возвращение иконы в Россию должно было состояться лишь тогда, когда Тихвинская обитель возродится.
В 1991 году отец Сергий Гарклавс побывал в Тихвине и подтвердил, что вернет икону после возрождения духовной жизни в монастыре и обеспечении сохранности образа в стенах Успенского собора.
В 1995 году Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь был открыт и началось его восстановление. Через год в отреставрированном и освященном Успенском соборе возобновилась праздничная служба в честь Тихвинской иконы Божией Матери. А в 2004 году после 60 лет странствий икона была торжественно возвращена в обитель.
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