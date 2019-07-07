Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина

ТБИЛИСИ, 7 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в связи с руганью грузинского тележурналиста в адрес президента России заявил, что против истеричности и эпатажа.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.