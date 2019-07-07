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РИА Новости

Бурджанадзе призвала к расследованию после брани ведущего в адрес Путина

Вчера, 23:46
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Нино Бурджанадзе . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 июл – РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает власти начать расследование в связи с выступлением грузинского тележурналиста, который в прямом эфире допустил нецензурные высказывания в адрес президента России.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на оппозиционном грузинском телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление телеведущего осудили президент и премьер Грузии.
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Вчера, 23:37
Канделаки прокомментировала брань грузинского ведущего в адрес Путина
"Категорически требую у правительства немедленно начать расследование и, исходя из интересов государства, принять адекватные меры", - пишет Бурджанадзе в соцсети Facebook.
Политик считает, что заявление тележурналиста - это опасный саботаж и провокация, направленная против страны.
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Протесты в ГрузииВладимир ПутинНино БурджанадзеРоссияГрузияВ мире
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