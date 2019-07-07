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РИА Новости

В Гонконге задержали пятерых участников протестов

Вчера, 23:27
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© REUTERS / Tyrone SiuПротест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
© REUTERS / Tyrone Siu
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция с помощью дубинок разогнала протестующих после демонстрации против законопроекта об экстрадиции и задержала пять человек, сообщает телерадиостанция RTHK.
Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что более 230 тысяч противников внесения поправок к законопроекту об экстрадиции вновь вышли на улицы Гонконга в воскресенье, на этот раз демонстрации проходят не в районе, где расположены правительственные здания, а в популярном у туристов районе Чимсачей на полуострове Коулун.
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Отмечается, что демонстрация закончилась у станции "Западный Коулун" высокоскоростной железнодорожной ветки Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг до 19.00 (около 14.00 мск). Затем не желавшие расходиться протестующие переместились в торговый район Вонкок, где и произошли столкновения с полицией.
Демонстранты заняли популярную торговую улицу Натан-роуд в этом районе, куда позже прибыли сотни сотрудников полиции. Они оцепили дорогу и предупредили демонстрантов о том, что те нарушают закон, и к ним будет применена сила, если те не разойдутся.
После чего сотрудники правоохранительных органов с помощью дубинок разогнали толпу. В ходе столкновений десятки протестующих пострадали и пятеро из них были задержаны.
Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
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Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, однако он не был удовлетворен.
Последние крупные протесты состоялись в Гонконге. Здесь прошли две демонстрации: ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю и акция протеста у здания парламента. Шествие собрало почти 550 тысяч человек и прошло спокойно, а протесты у парламента завершились захватом здания и столкновениями с полицией. К 21.00 агрессивно настроенные протестующие против внесения поправок в закон об экстрадиции проникли внутрь, где устроили погром, исписали стены, мебель, картины, фотографии черной краской, закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Сотрудники парламента ранее были эвакуированы. После полуночи полицейские применили слезоточивый газ и разогнали протестующих. Ранее сообщалось, что по делу о погромах в здании парламента были задержаны 13 человек, некоторые из них отпущены из-под стражи под залог.
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