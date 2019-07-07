В Гонконге задержали пятерых участников протестов

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция с помощью дубинок разогнала протестующих после демонстрации против законопроекта об экстрадиции и задержала пять человек, сообщает телерадиостанция Полиция с помощью дубинок разогнала протестующих после демонстрации против законопроекта об экстрадиции и задержала пять человек, сообщает телерадиостанция RTHK

Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что более 230 тысяч противников внесения поправок к законопроекту об экстрадиции вновь вышли на улицы Гонконга в воскресенье, на этот раз демонстрации проходят не в районе, где расположены правительственные здания, а в популярном у туристов районе Чимсачей на полуострове Коулун.

Отмечается, что демонстрация закончилась у станции "Западный Коулун" высокоскоростной железнодорожной ветки Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг до 19.00 (около 14.00 мск). Затем не желавшие расходиться протестующие переместились в торговый район Вонкок, где и произошли столкновения с полицией.

Демонстранты заняли популярную торговую улицу Натан-роуд в этом районе, куда позже прибыли сотни сотрудников полиции. Они оцепили дорогу и предупредили демонстрантов о том, что те нарушают закон, и к ним будет применена сила, если те не разойдутся.

После чего сотрудники правоохранительных органов с помощью дубинок разогнали толпу. В ходе столкновений десятки протестующих пострадали и пятеро из них были задержаны.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, однако он не был удовлетворен.