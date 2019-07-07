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РИА Новости
Культура

В аэропорту рассказали подробности конфликта с участием Сергея Троицкого

Вчера, 23:07
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© Фото : предоставлено пресс-службой управления на транспорте МВД по СФОМузыкант Сергей "Паук" Троицкий в дежурной части линейного отдела полиции в новосибирском аэропорту "Толмачево"
Музыкант Сергей Паук Троицкий в дежурной части линейного отдела полиции в новосибирском аэропорту Толмачево
© Фото : предоставлено пресс-службой управления на транспорте МВД по СФО
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер музыкальной группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, устроивший пьяный дебош в подмосковном аэропорту "Жуковский", пытался во время конфликта бросить металлическую стойку в представителя авиакомпании, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщила, что лидеру музыкальной группы "Коррозия металла" в воскресенье было отказано в посадке на самолет, выполнявший рейс из подмосковного "Жуковского", из-за неадекватного поведения и нетрезвого состояния.
СергейТроицкий
14 июня, 16:37
Источник: лидера "Коррозии металла" задержали за вождение в нетрезвом виде
"Господин Троицкий приехал в аэропорт, имея на руках билет на август ... Ему была предоставлена возможность ... купить билет с датой вылета сегодняшним числом. В процессе общения с сотрудницей в билетной кассе уже возник конфликт", - сказал собеседник агентства.
"Он позволил себе не адекватные ситуации грубые высказывания. Тем не менее, приобрел билет. При последующем общении с представителем авиакомпании, внимания которого он требовал к себе, он обострил конфликт, попытался бросить достаточно тяжёлую металлическую стойку (между которыми натягиваются ленты)", - добавил собеседник агентства.
Собеседник отметил что, судя по всему, Троицкий находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого, а также из-за неадекватного поведения, в посадке на рейс ему было отказано. Он сдал купленный билет, деньги за билет ему вернули. Далее у Троицкого состоялась беседа с сотрудниками полиции. После этого он принес извинения всем участникам конфликта и покинул аэропорт.
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КультураКоррозия металлаСергей ТроицкийЖуковскийПроисшествия
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