В аэропорту рассказали подробности конфликта с участием Сергея Троицкого

© Фото : предоставлено пресс-службой управления на транспорте МВД по СФО Музыкант Сергей "Паук" Троицкий в дежурной части линейного отдела полиции в новосибирском аэропорту "Толмачево"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер музыкальной группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, устроивший пьяный дебош в подмосковном аэропорту "Жуковский", пытался во время конфликта бросить металлическую стойку в представителя авиакомпании, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Ранее пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщила, что лидеру музыкальной группы "Коррозия металла" в воскресенье было отказано в посадке на самолет, выполнявший рейс из подмосковного "Жуковского", из-за неадекватного поведения и нетрезвого состояния.

"Господин Троицкий приехал в аэропорт, имея на руках билет на август ... Ему была предоставлена возможность ... купить билет с датой вылета сегодняшним числом. В процессе общения с сотрудницей в билетной кассе уже возник конфликт", - сказал собеседник агентства.

"Он позволил себе не адекватные ситуации грубые высказывания. Тем не менее, приобрел билет. При последующем общении с представителем авиакомпании, внимания которого он требовал к себе, он обострил конфликт, попытался бросить достаточно тяжёлую металлическую стойку (между которыми натягиваются ленты)", - добавил собеседник агентства.