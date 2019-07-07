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РИА Новости

Минтранс оценил убытки авиакомпаний из-за прекращения полетов в Грузию

Вчера, 22:56
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
ТЫНДА, 7 июл - РИА Новости. Минтранс России предварительно оценивал убытки российских авиакомпаний от прекращения полетов в Грузию примерно в 3 миллиарда рублей и ожидает уточнённых расчетов от перевозчиков к концу недели, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоятся 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекращается. Минтранс РФ сообщал, что проработает потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций перевозчикам.
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"Сейчас расчёты производятся. Очень предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 миллиардов рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды", - сообщил Дитрих в воскресенье.
"Компании с учетом объема возвращённых билетов сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчёты будут представлены", - добавил он.
Рейсы между РФ и Грузией выполняли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, "Нордавиа" и грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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