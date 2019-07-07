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РИА Новости

Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией

Вчера, 22:50
40405
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
© Government of Georgia
ТБИЛИСИ, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
Ранее Габуния начал программу "P.S." с ругани на русском языке в адрес российского президента. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
"То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", не что иное, как отвратительное выражение провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо", - пишет премьер в Twitter.
Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
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С чего все началось

В Тбилиси 20 июня начались акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истины
24 июня, 18:03
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истиныНе осень – для обострения рано. В Грузии высокий сезон. А туризм – это высокий доход. И две трети его – это Россия. Но ведут они себя так, словно вместе с "Ахашени" им еще кое-что в голову стукнуло.
Премьер Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
После этого Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
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Протесты в ГрузииМамука БахтадзеРустави 2Владимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Большинство людей отказалось от поездок в Грузию не потому, что так сказал ВВП ведь она совсем близко тот же паром из Сочи и ни каких проблем для тех кто действительно хотел, а такие высказывания только увеличат неприязнь, большинство в России поддерживает решения ВВП хоть и не всем довольны
7 июля, 23:22
ВВВладимир В
5401006
Ну привет тебе, "все россияне"!
7 июля, 23:09
ВВольдемар
3460004
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