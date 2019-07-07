Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией

ТБИЛИСИ, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
Ранее Габуния начал программу "P.S." с ругани на русском языке в адрес российского президента. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
"То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", не что иное, как отвратительное выражение провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо", - пишет премьер в Twitter.
Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.
28 июня, 08:00Что происходит в Тбилиси после беспорядков
С чего все началось
В Тбилиси 20 июня начались акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали. Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер Дмитрий Медведев счел подобные заявление непрофессиональными. По словам главы правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
После этого Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. На следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва отменит запрет после нормализации отношений.