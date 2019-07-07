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РИА Новости

Гендиректор "Рустави 2" прокомментировал брань ведущего в адрес Путина

Вчера, 22:46
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 июл – РИА Новости. Гендиректор грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего Георгия Габуния в его авторской программе в адрес президента России.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
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"Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах", - заявил гендиректор "Рустави 2" Гварамия в прямом эфире в Facebook.
Гендиректор отметил, что, несмотря на то, что данная передача является авторской программой, телекомпания не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой.
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