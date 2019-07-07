Гендиректор "Рустави 2" прокомментировал брань ведущего в адрес Путина

ТБИЛИСИ, 7 июл – РИА Новости. Гендиректор грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего Георгия Габуния в его авторской программе в адрес президента России.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
26 июня, 08:00Русофобия стоит от 750 миллионов долларов
"Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах", - заявил гендиректор "Рустави 2" Гварамия в прямом эфире в Facebook.
Гендиректор отметил, что, несмотря на то, что данная передача является авторской программой, телекомпания не поддерживает выражение мнения нецензурной лексикой.