Гендиректор "Рустави 2" прокомментировал брань ведущего в адрес Путина

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.