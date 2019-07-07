В Раде заявили об "ужасающем уровне некомпетентности" команды Зеленского

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что у команды президента Украины Владимира Зеленского "ужасающий уровень некомпетентности".
"Я вообще не понимаю, кто у них чем занимается. Я вот слушаю заявления одного, потом через полчаса другого, потом через полчаса третьего. <…> Какой-то уровень ужасающей некомпетентности", — заявил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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По его словам, показательной была ситуация, когда сотрудники пресс-службы Зеленского в материале о поездке главы государства в Торонто назвали город столицей Канады, а первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко высмеяла оплошность администрации президента и тоже ошиблась, назвав столицей Голландии Гаагу.
"То есть ни те не знают про Амстердам, ни те про Оттаву ничего не знают. Как это все странно, все ниже и ниже мы опускаемся", — добавил Рабинович.
Зеленский второго июля провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто. В Канаде после России проживает самая многочисленная украинская диаспора.