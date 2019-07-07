Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T22:36Z
https://ria.ru/20190707/1556292674.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155608/49/1556084962_266:0:3000:1538_1036x0_80_0_0_3b914c222599a011d815bd64da31fd08.jpg
РИА Новости

В Раде заявили об "ужасающем уровне некомпетентности" команды Зеленского

Вчера, 22:36
7046
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что у команды президента Украины Владимира Зеленского "ужасающий уровень некомпетентности".
"Я вообще не понимаю, кто у них чем занимается. Я вот слушаю заявления одного, потом через полчаса другого, потом через полчаса третьего. <…> Какой-то уровень ужасающей некомпетентности", — заявил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
5 июля, 17:45
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
По его словам, показательной была ситуация, когда сотрудники пресс-службы Зеленского в материале о поездке главы государства в Торонто назвали город столицей Канады, а первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко высмеяла оплошность администрации президента и тоже ошиблась, назвав столицей Голландии Гаагу.

"То есть ни те не знают про Амстердам, ни те про Оттаву ничего не знают. Как это все странно, все ниже и ниже мы опускаемся", — добавил Рабинович.

Зеленский второго июля провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто. В Канаде после России проживает самая многочисленная украинская диаспора.
26790447
Обсудить 4
Ситуация на УкраинеВадим РабиновичИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Странное поведение Зеленского
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Лента
новостей
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Канделаки прокомментировала брань грузинского ведущего в адрес Путина
Президент России Владимир Путин
Гендиректор "Рустави 2" прокомментировал брань ведущего в адрес Путина
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока — 2"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Кандидат в президенты Грузии, лидер партии Грузинская мечта Саломе Зурабишвили
Президент и премьер Грузии осудили брань телеведущего в адрес Путина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния