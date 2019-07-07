Лучших молодых музыкантов определят на конкурсе "Сириуса"

СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Лучших молодых музыкантов, которые будут представлять Россию на лучших площадках мира, определят на первом всероссийском конкурсе "Созвездие" в образовательном центре "Сириус", сообщил журналистам перед церемонией открытия конкурса художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки, председатель жюри конкурса Сергей Ролдугин.

Участниками конкурса стали 17 выпускников "Сириуса" в возрасте 11–18 лет, отличившиеся достижениями в музыкально-исполнительском искусстве. Они представляют 11 регионов России и состязаются по трем академическим направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты.

"Мы получим действительно лучших из лучших молодых музыкантов в нашей стране, молодых музыкантов. Дальше они будут нести славу нашего российского искусства по всему миру. Эти имена мы потому услышим с больших эстрад, увидим на афишах лучших концертных площадок мира. Я думаю, что результатом нашего конкурса станут новые имена, которыми мы будем гордиться. Сейчас мы будем наблюдать за будущим лучших музыкантов мира, которые воспитываются в "Сириусе", - заявил Ролдугин.

На торжественной церемонии открытия конкурса выступили Павел Милюков, солист Московской государственной филармонии, лауреат XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского, член жюри I Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие", и Иван Бессонов, победитель конкурса молодых исполнителей классической музыки "Евровидение 2018", выпускник образовательного центра "Сириус".

Также в дни конкурса в "Сириусе" впервые пройдут курсы повышения квалификации для педагогов, посвященные особенностям работы с одаренными детьми в системе музыкального образования. Слушателями курсов станут 50 педагогов из детских музыкальных школ, детских школ искусств и колледжей Дальневосточного, Приволжского и Южного федеральных округов, Республики Крым, Перми, Калининграда и Кемерово.

"Важно, как будет развиваться программа повышения квалификации педагогов. У нас первый опыт этой программы в "Сириусе", но в следующем году мы уже договорились с министерством культуры о том, что она будет расширена. Это очень важный опыт. И консолидированный опыт экспертов "Сириуса" это уникальная программа для педагогов", - пояснила журналистам руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.