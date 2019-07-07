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РИА Новости

США пообещали ввести новые санкции против Ирана

Вчера, 22:02
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал новые санкции и изоляцию Ирану в ответ на развитие ядерной программы.
"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана", - написал Помпео в Twitter.
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"Режим Ирана, вооруженный ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность для мира", - добавил госсекретарь.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
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Обострение отношений США и ИранаВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
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