США пообещали ввести новые санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал новые санкции и изоляцию Ирану в ответ на развитие ядерной программы.

"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана", - написал Помпео в Twitter

"Режим Ирана, вооруженный ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность для мира", - добавил госсекретарь.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.