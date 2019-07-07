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РИА Новости

В Уфе выясняют обстоятельства гибели ребенка, запутавшегося в колготках

Вчера, 21:54
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УФА, 7 июл — РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства гибели шестилетнего мальчика в Уфе, который, по некоторым данным, мог погибнуть, запутавшись головой в колготках.

"По факту смерти шестилетнего мальчика, имевшей место 7 июля 2019 года в квартире в Уфе, органами СК России по Башкирии проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются члены семьи ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по республике.

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Источник агентства в правоохранительных органах региона рассказал, что, возможно, ребенок умер из-за несчастного случая.
"Предположительно, он запутался головой в колготках. Проверяем информацию, что он воспитывался в многодетной семье", — сказал собеседник агентства.
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Республика БашкортостанУфаПроисшествия
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