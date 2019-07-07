Швыдкой прокомментировал отказ Познера участвовать в конкурсе ТЭФИ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой заявил, что не будет реагировать на заявление Владимира Познера об отказе участвовать в премии ТЭФИ, так как он "написал своей мнение".

Ранее известный журналист и телеведущий Владимир Познер на своем официальном сайте заявил, что отказывается от участия в конкурсе ТЭФИ, который, по его мнению, потерял свое общенациональное значение и утратил статус.

"Я не вижу никакой ситуации, поэтому комментировать ничего не буду, не считаю нужным. Ну, Владимир Владимирович написал свое мнение", - ответил он РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с заявлением Познера.