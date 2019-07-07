Швыдкой прокомментировал отказ Познера участвовать в конкурсе ТЭФИ

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой заявил, что не будет реагировать на заявление Владимира Познера об отказе участвовать в премии ТЭФИ, так как он "написал своей мнение".
Ранее известный журналист и телеведущий Владимир Познер на своем официальном сайте заявил, что отказывается от участия в конкурсе ТЭФИ, который, по его мнению, потерял свое общенациональное значение и утратил статус.
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"Я не вижу никакой ситуации, поэтому комментировать ничего не буду, не считаю нужным. Ну, Владимир Владимирович написал свое мнение", - ответил он РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с заявлением Познера.
ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.