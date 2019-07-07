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РИА Новости
Культура

Лепс рассказал о записи музыкальных произведений со Стивеном Сигалом

Вчера, 21:44
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский музыкант Григорий Лепс заявил о записи совместных музыкальных произведений с американским актером и кинопродюсером Стивеном Сигалом.
Ранее Сигал, как спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям, присутствовал на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, и заявил, что пытается своей деятельностью наладить отношения между странами мира, в том числе, между Россией и Америкой.
"Идёт запись произведений на фестиваль "Жара" с другом Стивеном Сигалом", - написал Лепс в своем Instagram.
Фестиваль "Жара" учредили в 2016 году музыканты Григорий Лепс, Эмин Агаларов и основатель "Русского радио" и премии "Золотой Граммофон" Сергей Кожевников.
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КультураСтивен СигалГригорий Лепс
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