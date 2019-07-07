Лепс рассказал о записи музыкальных произведений со Стивеном Сигалом

Ранее Сигал, как спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям, присутствовал на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, и заявил, что пытается своей деятельностью наладить отношения между странами мира, в том числе, между Россией и Америкой.