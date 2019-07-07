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РИА Новости

Ципрас поздравил Мицотакиса с победой на выборах

Вчера, 21:42
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Алексис Ципрас
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас . Архивное фото
АФИНЫ, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что уважает выбор народа, сделанный на досрочных парламентских выборах, и позвонил лидеру оппозиционной "Новой демократии" Кириакосу Мицотакису поздравить его с победой.
"Народ сделал свой выбор. Мы уважаем его. Я позвонил Мицотакису и поздравил его с победой", - сказал Ципрас, выступая с заявлением в пресс-центре выборов в дворце Заппион. Его заявление передает в прямом эфире общественное телевидение ERT.
Вчера, 00:01
Процедура выборов в парламент Греции
Ципрас сообщил, что в понедельник передаст дела новому премьеру. Он также выразил надежду, что победа "Новой демократия" не станет причиной реваншизма.
Он отметил, что СИРИЗА отдает страну в намного лучшем состоянии, чем получила ее.
Говоря о результатах Коалиции радикальных левых, он заявил, что партия остается выразителем левых, демократических и прогрессивных сил.
По данным с 43% участков, "Новая демократия" набирает 39,73% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА набирает 31,45% голосов и 86 мест.
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Кириакос МицотакисАлексис ЦипрасГрецияВ мире
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