Миру нужна новая концепция образования с альтруизмом, заявили в Индии

Первая Международная конференция "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале, в Библиотеке тибетских трудов и архивов.. Архивное фото

Первая Международная конференция "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале, в Библиотеке тибетских трудов и архивов.

Первая Международная конференция "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале, в Библиотеке тибетских трудов и архивов.

ДХАРАМСАЛА (Индия), 7 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Гражданское общество должно влиять на политику образования больше, чем бизнес-элиты, а концепция образования должна быть повсеместно расширена от подготовки "ремесленников" и "менеджеров" до воспитания целостной личности, разделяющей альтруизм, заботу об экологии и другие ценности нематериального порядка, заявили философы и педагоги ряда стран на конференции в индийской Дхарамсале.

Первая международная встреча около 20 крупных специалистов в области образования из России, Индии, Германии, Великобритании, Финляндии, Бразилии, Австралии и других стран не случайно началась в североиндийском городе, где расположена резиденция Далай-ламы. Двухдневная конференция "Образование человека в 3-м тысячелетии" - это первый из трех этапов масштабного одноименного проекта, рассчитанного на три года и лично поддержанного всемирно известным тибетским духовным лидером и мыслителем.

Участники первой Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале во время дискуссиий. Участники первой Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале во время дискуссиий.

Кульминацией проекта должно стать проведение Всемирного форума с участием уже сотен экспертов из разных стран. А итогом – принятие к 2021 году "Декларации об образовании человека в 3-м тысячелетии" и соответствующего руководства для педагогов.

"Коммерция" или "целостный человек"

"Нам нужна более широкая концепция образования, которая вела бы к более полному развитию личности. Нужно, чтобы человека не только готовили к работе, обучали ремеслу, но делали его целостным. И это будет приносить пользу всему обществу, в котором такой человек живет. Образование должно выйти за пределы подготовки к жизни исключительно в материалистическом обществе. Потому что жизнь – это не только материя", - сказал РИА Новости модератор первой части конференции, автор известных работ по образовательной политике в мире австралийский профессор Боб Лингард.

По его словам, "воспитание полноценной личности включает такие понятия, как сострадание, доброта, альтруизм, смысл жизни и счастье".

Существующие же сегодня образовательные институты разных стран мира, по наблюдениям участников конференции, финансируются бизнес-элитами. И они "со своими коммерческими интересами" вместе с правительствами направляют политику образования в иную, "рыночную" сторону – на подготовку хороших "ремесленников", "маркетологов", "менеджеров". "То, что сегодня происходит в образовании, можно назвать маркетизацией и менеджеризмом", - отметил философ образования из Германии Красимир Стоянов.

"Реальность наших дней такова, что образование должно удовлетворять экономическим нуждам. Но это очень опасная тенденция, так как сужает образование до уровня ремесла. А политики зачастую принимают решения, не учитывая широкого контекста и долгосрочных последствий", - заявил ведущий германский философ педагогической и культурной антропологии Кристоф Вульф.

Участники первой Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале во время дискуссиий. Участники первой Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале во время дискуссиий.

"Но где же демократия при таком подходе к образованию? Мы должны прилагать усилия, чтобы вернуть развитие образование в правильное русло. Для этого решающее слово в политике образования должно быть в большей мере за ответственными специалистами в этой области, из разных стран и культур, а также за гражданским обществом в целом", - резюмировал Лингард.

Новый взгляд на "устойчивое развитие"

Ухудшающаяся экология, изменение климата и другие проблемы современности, по мнению ученых, накладывают на каждого человека "глобальную ответственность". "И образование должно стать частью этой всеобщей ответственности (каждого человека). Работа с образованием должна вестись повсеместно, во всех культурах и странах, в разных социальных слоях и группах населения. Мы хотим внести в итоговую декларацию об образовании в 3-м тысячелетии такой пункт", - добавил австралийский профессор.

Кроме того, участники конференции намерены исследовать, насколько их идеи соотносятся с известной "Концепцией устойчивого развития" ООН, а затем при необходимости предложить пересмотреть некоторые пункты концепции и дополнить понимание "устойчивого развития".

Координатор проекта "Образование в 3-м тысячелетии", заведующая научно-исследовательской лабораторией проблем социальной поддержки личности Института педагогики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Маргарита Кожевникова; директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор; представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Координатор проекта "Образование в 3-м тысячелетии", заведующая научно-исследовательской лабораторией проблем социальной поддержки личности Института педагогики Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Маргарита Кожевникова; директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор; представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

"Один из главных вопросов, конечно, как сделать так, чтобы нас услышало общество в целом и все это удалось внедрить в образовательные процессы, чтобы в итоге личность и общество избежали катастрофы и стали счастливее", - добавил Лингард.

Вице-канцлер Азиатского университета для женщин Нирмала Рао из Бангладеш подняла вопрос о доступе к образованию беженцев и мигрантов, число которых в мире сегодня огромно и неуклонно растет.

Знакомство с "непостоянством" со школы

"Образование должно прививать высокие нравственные ценности, в том числе, справедливости. А между тем во многих регионах планеты высшее образование все больше становится привилегией элит", - отметила одна из крупнейших философов образования Индии Минакши Гопинатх.

В то же время, по ее словам, в восточном подходе к образованию, основанном на древних традициях, есть положительные примеры. Так, в тибетских школах в Индии в соответствии с традициями буддизма с первых уроков преподается альтруизм. Кроме того, детей учат постижению непостоянства и взаимозависимости всех явлений. Знакомство с детства с этими тремя явлениями, по ее словам, позволяет лучше понять самого себя, определить, кто такой человек и как гармонично взаимодействовать друг с другом и с окружающим миром.

"Образование должно помочь нам направить экономику на социальное развитие – и построить по-настоящему социальный и солидарный мир. Проблема в том, что сегодня экономика, по моим наблюдениям, исключает социальный аспект и заботу о природе", - отметила другая представительница Индии, профессор Делийского университета Пунам Батра.

Библиотека тибетских трудов и архивов. Библиотека тибетских трудов и архивов.

А ее соотечественница профессор Минакши Тхапан считает, что коллегам "не стоит смотреть столь пессимистично". "Я думаю, что уже сейчас деятели образования участвуют в управлении его развитием. И мы сами должны привносить в этот живой процесс ценности справедливости и ненасилия", - добавила она.

Американский философ Рэндал Карен из университета Рочестера отметил, что образование обладает огромным потенциалом для решения глобальных проблем, а в детях "заложено не меньше способностей к развитию альтруизма, чем эгоизма".

Взгляд буддийских философов

"Современный мир все время твердит о материальном развитии. Но надо быть настоящими реалистами и задавать вопрос: а достаточно ли материальных ценностей, чтобы чувствовать гармонию и мир в душе, счастье, чтобы пить чистую воду? Для этого нужно становиться меньшими материалистами", - заявил доктор буддийской философии геше Лхакдор, директор Библиотеки тибетских трудов и архивов, на территории которой проходит конференция.

Библиотека тибетских трудов и архивов служит образовательным институтом, где ежегодно буддийскую философию изучают около 200 человек из 40 стран. Библиотека сотрудничает с университетами и академиями ряда стран, в том числе России и США. И фундаментальные принципы, преподаваемые здесь, – сострадание и ненасилие.

Геше Лхакдор подчеркнул, что у человека, в отличие от других животных, есть уникальная возможность "извлекать смысл из жизни – это и делает человека человеком". И образование должно помогать каждому максимально реализовывать эту возможность.

Директор Библиотеки тибетских трудов и архивов в Дхарамсале геше Лхакдор встречает участников первой Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии". Директор Библиотеки тибетских трудов и архивов в Дхарамсале геше Лхакдор встречает участников первой Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии".

"Далай-лама подчеркивает, что базовая природа человека – сострадательная, и каждый стремится не страдать и быть счастливым... А я порой спрашиваю студентов: в чем смысл вашей жизни? Мы часто об этом забываем – забываем быть сострадательными, любящими, добрыми, мирными", - отметил представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

"Мощь коллективного разума"

Ринпоче также рассказал о программе "Социального, эмоционального и этического обучения", разработанной в американском университете Эмори по просьбе Далай-ламы. В апреле она была представлена в Индии, а в настоящее время переводится на русский, монгольский и другие языки.

"Эта программа - важный шаг в направлении человеко-ориентированной парадигмы, наряду со многими другими шагами, которые стремятся предпринимать в разных странах, включая Россию, педагоги. Как, например, холистические программы, педагогика Реджио Эмилия, философия для детей, "Уроки счастья", введенные в школах Дели с прошлого года", - пояснила РИА Новости координатор всего проекта "Образование в 3-м тысячелетии", заведующая научно-исследовательской лабораторией проблем социальной поддержки личности Института педагогики Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Маргарита Кожевникова.

Отвечая на вопрос об отличии проекта от упомянутой программы, она отметила, что отдельные программы "наталкиваются на очень проблематичный контекст в образовании, повсеместно определяемый образовательной политикой, которая испытывает сегодня сильнейшее влияние нео-либералистской ментальности и ряда других тенденций". "Это очень непростые проблемы не только образования, но и культуры, общества, цивилизации. Поэтому для их прояснения и поисков решений требуется мощь коллективного разума, в чем и состоит содержание и специфика проекта "Образование человека в 3-м тысячелетии", - заключила его координатор.

Первая Международная конференция "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале, в Библиотеке тибетских трудов и архивов. Первая Международная конференция "Образование человека в 3-м тысячелетии" в Дхарамсале, в Библиотеке тибетских трудов и архивов.