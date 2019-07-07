Ультраправая "Золотая заря" не проходит в греческий парламент

АФИНЫ, 7 июл - РИА Новости. Ультраправая партия "Хриси авги" не проходит в парламент Греции по итогам досрочных выборов - она набирает 2,9% при трехпроцентном барьере, сообщил предварительные официальные данные в эфире телеканала ERT представитель компании Singular Logic Яннис Теодоропулос, которая занимается обеспечением ввода данных в электронную систему МВД.

По данным с 31,86% участков, оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" набирает 39,87% голосов и получает 159 мест в 300-местном парламенте.