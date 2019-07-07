Ультраправая "Золотая заря" не проходит в греческий парламент

АФИНЫ, 7 июл - РИА Новости. Ультраправая партия "Хриси авги" не проходит в парламент Греции по итогам досрочных выборов - она набирает 2,9% при трехпроцентном барьере, сообщил предварительные официальные данные в эфире телеканала ERT представитель компании Singular Logic Яннис Теодоропулос, которая занимается обеспечением ввода данных в электронную систему МВД.
По данным с 31,86% участков, оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" набирает 39,87% голосов и получает 159 мест в 300-местном парламенте.
Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА получает 31,32% голосов и 85 мест, Движение перемен КИНАЛ - 8,26% и 23 места, Компартия Греции - 5,3% и 14 мест, ультраправое движение "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса - 3,77% и 10 мест, движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - 3,37% и девять мест.