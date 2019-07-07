Лидера "Коррозии металла" не пустили в самолет из-за дебоша в аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Лидера музыкальной группы "Коррозия металла" Сергея Паука Троицкого не пустили в самолет, выполнявший рейс из подмосковного Жуковского, из-за неадекватного поведения и нетрезвого состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании. В аэропорт оперативно был вызван наряд полиции", — сказала собеседница агентства.

Представитель авиакомпании отметила, что Троицкого передали сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что деньги за приобретенный билет пассажиру были возвращены в полном объеме, за исключением сервисного сбора. Собеседница агентства уточнила, что инцидент произошел при посадке на рейс из Жуковского в Симферополь.