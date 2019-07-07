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РИА Новости
Культура

Лидера "Коррозии металла" не пустили в самолет из-за дебоша в аэропорту

Вчера, 20:56
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей "Паук" Троицкий
Сергей Паук Троицкий
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сергей "Паук" Троицкий. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Лидера музыкальной группы "Коррозия металла" Сергея Паука Троицкого не пустили в самолет, выполнявший рейс из подмосковного Жуковского, из-за неадекватного поведения и нетрезвого состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании. В аэропорт оперативно был вызван наряд полиции", — сказала собеседница агентства.

СергейТроицкий
14 июня, 16:37
Источник: лидера "Коррозии металла" задержали за вождение в нетрезвом виде
Представитель авиакомпании отметила, что Троицкого передали сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что деньги за приобретенный билет пассажиру были возвращены в полном объеме, за исключением сервисного сбора. Собеседница агентства уточнила, что инцидент произошел при посадке на рейс из Жуковского в Симферополь.
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КультураКоррозия металлаСергей ТроицкийПроисшествия
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