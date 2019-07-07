Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T20:36Z
https://ria.ru/20190707/1556291192.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155528/59/1555285923_0:0:3016:1698_1036x0_80_0_0_e67728c1590c28a00a0ca34956d8cb4c.jpg
РИА Новости

Пушков прокомментировал резолюцию ОБСЕ по "Северному потоку — 2"

Вчера, 20:36
7563
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2"
Участок строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участок строительства газопровода "Северный поток-2" . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что принятая с учетом поправок США, Канады и Литвы комитетом ПА ОБСЕ резолюция против "Северного потока — 2" это попытка оказать давление на Германию, Австрию и другие заинтересованные в реализации проекта страны, значение которой будет ничтожно.
Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которой расценивает "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Автором резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" является парламентарий из Литвы Рута Милюте.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
9 июня, 08:00
Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году
"Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ против "Северного потока — 2" показывает, что его противники во главе с США не сложили оружия. Это попытка оказать давление на ФРГ, Австрию и другие страны, заинтересованные в проекте. Но ее практическое значение ничтожно: от ПА ОБСЕ проект не зависит", - написал Пушков в Twitter.
Резолюция призывает правительства государств-участников ОБСЕ воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов. Парламентарии США совместно с несколькими представителями Литвы и Канады внесли поправку, которой документ выражает "особую обеспокоенность по поводу проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" и их потенциального использования как средств политического или экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток — 2
8 июня, 07:00
Глава немецкого концерна призвал защитить "Северный поток — 2" от США
5672212
Обсудить 2
Северный поток-2ОБСЕАлексей ПушковРоссияВ мире
Рекомендуем
Странное поведение Зеленского
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
РИА
Новости
Американский актёр и танцор Камерон Бойс
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, Бельгия
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о "Северном потоке — 2"
Лента
новостей
Украинские военнослужащие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока — 2"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин
Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на крещение в Виндзор
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
В ПАСЕ прокомментировали требования к России для возвращения в ассамблею
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока — 2"
Вид на пролив Босфор
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
В Мексику не пустили четырнадцать человек с российскими паспортами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния