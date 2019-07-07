Пушков прокомментировал резолюцию ОБСЕ по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что принятая с учетом поправок США, Канады и Литвы комитетом ПА ОБСЕ резолюция против "Северного потока — 2" это попытка оказать давление на Германию, Австрию и другие заинтересованные в реализации проекта страны, значение которой будет ничтожно.

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которой расценивает "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Автором резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" является парламентарий из Литвы Рута Милюте.

"Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ против "Северного потока — 2" показывает, что его противники во главе с США не сложили оружия. Это попытка оказать давление на ФРГ, Австрию и другие страны, заинтересованные в проекте. Но ее практическое значение ничтожно: от ПА ОБСЕ проект не зависит", - написал Пушков в Twitter

Резолюция призывает правительства государств-участников ОБСЕ воздерживаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения или оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов. Парламентарии США совместно с несколькими представителями Литвы и Канады внесли поправку, которой документ выражает "особую обеспокоенность по поводу проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" и их потенциального использования как средств политического или экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников".