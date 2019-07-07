Около 4,5 тысячи россиян в Грузии не стали сдавать или менять билеты

ТЫНДА (Амурская область), 7 июл - РИА Новости. В Грузии остается около 4,5 тысяч российских туристов, которые не проявили желания сдать или обменять билеты на более ранние вылеты до запрета полетов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоятся 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекращается. Пассажиры, купившие билеты российских авиакомпаний на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат и штрафных санкций вернуть за них деньги либо переоформить перелет на другие направления.

"Около 54 тысяч человек было там (в Грузии - ред.) наших туристов. С каждым проведена необходимая работа. Сейчас наши оценки показывают, что осталось из тех, кто не сдал билеты, не обменял их на более раннее время, около 4,5 тысяч человек, которые никаким образом не проявили своего желания сдать билеты, улететь раньше", - сообщил Дитрих в воскресенье.

Он допустил, что, возможно, это те, кто решил остаться и выехать другим видом транспорта.

Рейсы между РФ и Грузией выполняли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, "Нордавиа" и грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines. Минтранс РФ сообщал, что проработает потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций перевозчикам. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев отмечал, что компания передала в ведомство расчеты своих финансовых потерь.