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РИА Новости

Саудовская авиакомпания отказалась от приобретения самолетов Boeing 737 MAX

Вчера, 20:27
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бюджетная авиакомпания из Саудовской Аравии Flyadeal отказалась от обязательства по приобретению 50 самолетов Boeing 737 MAX, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.
В декабре 2018 года Flyadeal сообщила, что заключила сделку с Boeing на поставку 30 самолетов нового поколения 737 MAX. По условиям соглашения, Flyadeal имела возможность увеличить заказ до 50 самолетов.
Самолет Boeing-737 Max
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Сообщается, что Flyadeal, которая является дочерней авиакомпанией государственной Saudi Arabian Airlines, сделала выбор в пользу приобретения самолетов Airbus 320. Согласно соглашению, Flyadeal начнет принимать 30 самолетов Airbus в 2021 году, имея опцию о последующем приобретении еще 20 самолетов.
Отмечается, что Flyadeal стала первой авиакомпанией, отказавшейся от Boeing 737 MAX после двух случаев крушений самолетов.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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Boeing 737Саудовская АравияЭкономика
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