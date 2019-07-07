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РИА Новости
Туризм

В Мексику не пустили четырнадцать человек с российскими паспортами

Вчера, 20:25
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МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. В мексиканский Канкун не пустили еще 14 человек с российскими паспортами, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мехико.
"Они прилетели рейсом компании Nordwind, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной", — сказали в посольстве.
Дипломаты устанавливают точные причины недопуска граждан с российскими паспортами.
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За последние дни это уже вторая группа прибывших из России туристов, которым Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна. Ранее пограничники задержали десять человек.
Миграционная служба установила, что у троих россиян профиль не соответствует туристам. Как отметили в посольстве, такая ситуация могла сложиться, если прибывшие не смогли подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране.
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Трое находятся в "черном списке", и им запрещен въезд в страну. Еще у четверых пассажиров паспорта российские, но они прибыли из Узбекистана. Миграционная служба считает, что их паспорта могут быть фальшивыми.
Сейчас девять из десяти пассажиров первой группы отправили обратно в Россию, уточнили в посольстве. Дипломаты занимаются ситуацией с недопуском новой группы туристов.
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