Соглашение ОПЕК+ может принести бюджету 3,5 триллиона рублей, заявил Новак

"Мы рассчитываем, что в течение 2019-2020 года бюджет получит также дополнительно около 3,5 триллиона рублей, и это будет также иметь положительное влияние и на российские компании для продолжения инвестиций и для реализации своих проектов", - сказал Новак, оценивая воздействие недавнего продления договорённостей в рамках ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. 2 июля участники ОПЕК+ пролонгировали договорённости на тех же условиях еще на девять месяцев - до апреля 2020 года.