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РИА Новости

Соглашение ОПЕК+ может принести бюджету 3,5 триллиона рублей, заявил Новак

Вчера, 20:23
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бюджет РФ благодаря договорённостям ОПЕК+ может получить в 2019-2020 годах дополнительно около 3,5 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости глава Минэнерго России Александр Новак.
"Мы рассчитываем, что в течение 2019-2020 года бюджет получит также дополнительно около 3,5 триллиона рублей, и это будет также иметь положительное влияние и на российские компании для продолжения инвестиций и для реализации своих проектов", - сказал Новак, оценивая воздействие недавнего продления договорённостей в рамках ОПЕК+.
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Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. 2 июля участники ОПЕК+ пролонгировали договорённости на тех же условиях еще на девять месяцев - до апреля 2020 года.
Расклад сил на мировом рынке нефти
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2001120
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Министерство энергетики РФОПЕКАлександр НовакЭкономика
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